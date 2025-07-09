Pinalayas ng Pamahalaan ng Libya ang mga Embahador ng Italya, Gresya, at Malta

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ng pamahalaan ng Libya na ang desisyong ito ay bunga ng pagbisita ng mga diplomat na ito sa Tripoli, kabisera ng Libya, at ang pagdaraos ng isang mataas na antas ng pulong sa seguridad kasama si Abdul Hamid Dbeibeh, punong ministro ng Pamahalaang Pambansang Pagkakaisa ng Libya, at si Emad Trabelsi, ministro ng panloob, nang walang koordinasyon sa pamahalaan.
Ipinaliwanag ng pamahalaan na ang hakbang na ito ay bilang tugon sa malinaw na paglabag sa mga alituntunin ng diplomasya at mga pandaigdigang kasunduan, paglabag sa pambansang soberanya ng Libya, at kawalan ng pagsunod sa mga lokal na batas kaugnay ng pagpasok, paggalaw, at pananatili ng mga dayuhang diplomat.
Binanggit din sa pahayag na ang nakaplanong pagbisita ng delegasyong Europeo ay kinansela matapos nilang dumating sa paliparang internasyonal ng Benina sa Benghazi, at sila ay ipinaalam na hindi kanais-nais na mga personalidad.
Binigyang-diin ng pamahalaan ng Libya ang kahalagahan ng paggalang ng lahat ng mga diplomat, delegasyon, at pandaigdigang organisasyon sa soberanya ng bansa at ang ganap na pagsunod sa mga batas at kasunduang namamahala sa mga paglalakbay ng mga dayuhang delegasyon, pati na rin ang pagsunod sa mga pormal na balangkas na nakasaad sa mga kasunduan at pandaigdigang tratado.
Mahalagang banggitin na mula pa noong 2011, ang Libya ay dumaranas ng isang masalimuot na krisis pampulitika dahil sa malalim na alitan sa pagitan ng dalawang magkaribal na pamahalaan: isa sa Tripoli sa kanlurang bahagi ng bansa na pinamumunuan ni Abdul Hamid Dbeibeh bilang Pamahalaang Pambansang Pagkakaisa, at isa pa sa Benghazi sa silangan na kaanib ng parlamento sa pamumuno ni Osama Hamad.
