Tulong na Isang Bilyong Dolyar ng Alemanya sa Afghanistan sa Ilalim ng Pamumuno ng Taliban

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Antje Leendertse, kinatawan ng Alemanya sa UN, na ang pondong ito ay inilaan para sa makataong tulong at pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayang Afghan.
Dagdag pa niya, nananatiling nakatuon ang Alemanya sa pagsuporta sa mga mamamayan ng Afghanistan at sinusuportahan nito ang mga pagsisikap ng UNAMA at iba pang pandaigdigang organisasyon upang mapabuti ang kalagayan ng bansa.
Binigyang-diin ni Leendertse na, tulad ng maraming ibang bansa, naniniwala ang Alemanya na walang alternatibo sa pakikipag-ugnayan sa Taliban. Dahil dito, patuloy itong aktibong nakikilahok sa proseso ng Doha sa ilalim ng pangangasiwa ng United Nations.
Mahalagang banggitin na sa paglapit ng ikaapat na anibersaryo ng pamumuno ng Taliban sa Afghanistan, ilang araw na ang nakalipas ay kinilala ng Russia bilang unang at tanging bansa ang pamahalaan ng grupong ito.
