Nakipagkita si Araqchi kay bin Salman

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Seyyed Abbas Araqchi, ang Foreign Minister ng Islamic Republic of Iran, ay nakipagpulong at nakipag-usap kay Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman sa Jeddah noong Martes, Hulyo 7.
"Ismail Baghai", ang tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas, ay sumulat sa isang mensahe noong Martes ng gabi: Si Dr. Araqchi, ang Foreign Minister, ay magkakaroon ng maikling paghinto sa Jeddah ngayon, Martes, Hulyo 7, sa kanyang pagbabalik sa Tehran mula sa Brazil (BRICS Summit) at makikipagpulong sa matataas na opisyal ng Saudi.
Ipinagpatuloy ni Baghai: Sa mga pagpupulong na ito, tatalakayin at pagpapalitan ang relasyong bilateral at ang estado ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
