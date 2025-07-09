Pinagtaksilan ng Amerika ang diplomasya at sinira ang tiwala ng Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, sa sideline ng BRICS summit sa Rio de Janeiro, Brazil, na ginanap mula Linggo hanggang Lunes ng linggong ito, ay nagsabi kung sa palagay niya ay nagpakita ng sapat na suporta ang BRICS forum para sa Iran sa gitna ng pananalakay ng Estados Unidos at ng Zionistong rehimen na nagsasabing walang ditisadong ito. Sinabi niya: "Sa tingin ko kung ano ang inihayag ng mga pinuno ng BRICS ay kapansin-pansin." Sa talata 21 ng kanilang huling pahayag, kinondena nila ang mga iligal na pag-atake sa Iran, na tinawag silang isang paglabag sa internasyonal na batas at sa UN Charter.
Si Baqaei, na naglakbay sa Brazil kasama si Seyyed Abbas Araqchi, ang Foreign Minister ng Islamic Republic of Iran, ay nagsabi sa isang pakikipanayam sa Al Jazeera: Ang grupo ng BRICS ay may dalawang permanenteng miyembro ng Security Council (Russia at China). Sa palagay ko ang suporta na natanggap namin mula sa mga bansa sa buong mundo, lalo na ang mga bansa sa rehiyon at mga bansang Arabo, ay hindi pangkaraniwan. Ang Arab League, ang Gulf Cooperation Council, at ang Gulf Cooperation Organization ay tahasang kinondena ang mga iligal na pag-atake sa Iran, kabilang ang mapayapang nuclear facility nito.
Bilang tugon sa kung ang Saudi Arabia ay kabilang sa mga bansang ito, sinabi niya: Siyempre; mayroon kaming magiliw na relasyon sa aming mga kapitbahay. Ang patakarang "mabuting kapitbahay" na ipinatupad sa loob ng ilang taon ay napakabunga, at higit pa rito, nauunawaan ng mga bansa sa rehiyon ang kahalagahan ng sitwasyon at alam nila na ang immunity na ipinagkaloob sa Israel ang naging dahilan ng lahat ng mga posisyong ito sa pakikipaglaban; mayroong genocide sa Gaza, ang mga lupaing Arabo ay sinasakop sa Syria at Lebanon, at ngayon ay pinalalawak nila ang palaban na posisyong ito patungo sa rehiyon ng Persian Gulf. Samakatuwid, ito ay isang seryosong alalahanin para sa bawat isa sa mga bansa ng ating rehiyon.
Bilang tugon sa tanong kung tinatasa niya ang pagpupulong ni US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Washington bilang isang banta o sa kanyang opinyon ay maaaring makatulong na mabawasan ang tensyon sa Iran?, sinabi ni Baqaei: "Sa tingin ko ang mahalaga para sa amin ay na kami ay nakatutok at ang aming atensyon ay hindi malilihis ng mga bagay na tulad nito. Ipinakita namin ang aming determinasyon at kagustuhang tiyaking ipagtanggol ang aming pambansang mga interes at dignidad. gawin ito, at sinusubaybayan din namin ang mga pag-unlad sa rehiyon at higit pa.
Nang tanungin kung naisip niya na ang nuclear deal (JCPOA) na inalis ni Trump noong 2018 ay dapat na muling buhayin, ipinaliwanag ng tagapagsalita ng Ministri ng Panlabas ng Iran: "Ang ginawa ay isang unilateral na paglabag sa kasunduan na naabot pagkatapos ng mahabang negosasyon noong 2015. Bukod dito, ang kasunduang ito ay pinagkaisang inaprubahan sa UN Security Council Resolution 2231 na handa na tayong tugunan iyon. Kami ay nasa gitna ng mga negosasyon at dapat ay gaganapin ang aming ikaanim na round ng pag-uusap sa Muscat nang, dalawang araw bago, noong Hunyo 13, ang Iran ay biglang inatake ng rehimeng Israeli.
Bilang tugon sa kung ano ang handang gawin ng Iran upang gawing mas paborable ang mga negosasyong ito sa administrasyong Trump, sinabi ni Baghaei, na inaalala ang kagustuhan ng pakikipaglaban kaysa diplomasya para sa kabilang panig kumpara sa pangako na ipinakita ng Iran sa isang diplomatikong resolusyon ng isyung ito, "Ang tiwala ng mga Iranian ay nasira na ngayon. Sa tingin ko walang tiwala, at ang ginawa nila ay isang pagtataksil sa mga taong ito. ang mga negosasyon ay ganap na may mabuting loob at ginawa ang lahat ng posible upang malutas ang isyung ito nang mapayapa."
Idinagdag niya, "Kaya, tulad ng sinabi ko, ang diplomasya ay ipinagkanulo at ang Non-Proliferation Treaty ay nagdusa ng malaking pinsala. Ang resolusyon ng UN Security Council ay nilabag, at ang mga tao at mga opisyal ng aking bansa ay isinasaalang-alang na ngayon ang aming susunod na hakbang. Isinasaalang-alang namin ngayon kung ano ang gagawin. Ang mundo ay dapat magpasalamat sa pakikipagtulungan ng Iran sa IAEA at sa paraan ng paghawak nito sa mga isyu sa nuklear."
Tinataya ng koresponden ng Al Jazeera ang posisyon na ito bilang "nagbabanta," ngunit sumagot si Baghaei: "Hindi, hindi ito nananakot. Ngunit ang punto ay, dahil sa paraan ng pakikipagtulungan sa amin ng IAEA at sa paraan ng paghawak namin sa isyung ito, kailangan naming matuto mula sa mga kamakailang kaganapan. Miyembro pa rin kami ng Non-Proliferation Treaty. Iginagalang namin at sinusunod namin ang Comprehensive Safeguard sa lugar na IEA. dekada. Sa tingin ko iyon ay isang bagay na dapat pahalagahan ng lahat.
Binibigyang-diin ang posisyon ng Iran sa mga sandatang nuklear, sinabi niya: "Maraming beses na naming sinabi na ang Iran ay hindi naghahanap ng mga sandatang nukleyar at na ito ay walang lugar sa aming doktrina sa pagtatanggol at ipinagbabawal ng fatwa ng aming Pinuno. Sa palagay ko ay napakahalaga din na walang ebidensya o palatandaan sa mga ulat ng IAEA na ang Iran ay lumihis mula sa mapayapang (nuclear) na aktibidad.
……………….
328
Your Comment