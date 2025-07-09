Nakamamatay na Armadong Sagupaan sa Iraqi Kurdistan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sumiklab ang mga armadong sagupaan sa rehiyon ng Erbil na kontrolado ng Kurdish matapos ang mga pag-atake ng tribong "Haraki" laban sa mga elemento ng Peshmerga ng Kurdistan Region.
Nagsimula ang mga sagupaan na ito matapos sinubukan ng mga pwersang Peshmerga na arestuhin ang pinuno ng tribong Haraki, "Khorshid Haraki."
Nanawagan ang pinuno ng tribong Haraki sa mga tao para maglunsad ng pambansang pag-aalsa laban sa Kurdistan Regional Government na pinamumunuan ni Barzani.
Ang kalsadang nag-uugnay sa Al-Quwar at Erbil ay isinara ng ilang tribong Kurdish upang pigilan ang pagpasok ng mga military reinforcements para sa mga militia ng Peshmerga na kaakibat ng Barzani.
…………….
328
Your Comment