Sa isang komedya: Hinirang ni Netanyahu si Trump para sa Nobel Peace Prize!

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang war criminal na si Netanyahu ay humarap sa atin lahat, suot ang kanyang dugong itim na suit, upang ipahayag niya sa isang nakakatawang paraan ang pinakamalaking sorpresa: Hinirang ko ang aking kaibigan na si Donald Trump para sa Nobel Peace Prize. Ngunit, tumigil muna tayo dito at tumawa! Kapag ang isang kriminal sa digmaan na hinatulan ng pinakamataas na awtoridad ng hudisyal sa mundo ay nag-nominate ng isa pang tao na sumusuporta sa kanya sa pag-aarmas at pagtakpan ng mga masaker para sa Peace Prize, hindi natin nasaksihan ang isang biro sa pulitika, ngunit sa halip ay isang matunog na pagbagsak ng mga pamantayang moral. Ito ay walang iba kundi isang murang panlilinlang, tulad ng isang piraso ng kendi na inihagis sa harap ng isang bata upang siya ay nagsimulang bulag na sumunod. Alam na alam ni Netanyahu ang mahinang punto ni Trump: siya ay isang narcissist na mahilig sa spotlight at humahabol ng mga parangal, kahit na mga karton ang mga ito. Samakatuwid, ang nominasyon ay isang paraan lamang upang paamuin si Trump at bilhin ang kanyang katapatan, dahil alam niya na ang landas sa pagkontrol kay Trump ay nagsisimula sa isang simpleng parirala: "Inominate kita para sa Nobel Prize." Ito ay isang pagsasama ng kaginhawahan sa pagitan ng kawalang-galang at panlilinlang, sa pagitan ng isang propesyonal na sinungaling at isang cheerleader na hindi matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at pagiging sikat. Ang resulta: mas maraming dugo, mas maraming pagpapanggap, at isang "kapayapaan" na komedya na ginawa sa isang entablado na gawa sa mga bungo. Isang pagpapakita ng pagkukunwari at panlilinlang ng dalawang obsessive na Zionistang figure, parehong bihasang aktor, ngunit isang mahinang dula. Nagsisimula nang umalis ang mga manonood, at ang dugo sa entablado ay hindi maitago ng kinang.
Sa liham na ipinadala ni Netanyahu sa Komite ng Nobel, binanggit niya ang papel ni Trump sa pagdadala ng katatagan sa Gitnang Silangan. Pero sino ba talaga ang tinutukoy niya? Ang tinatawag ng media na "Deal of the Century!" Na mas parang sampal sa mukha na puno ng sakuna. Ito ba ang parehong Trump na unilaterally gifted Jerusalem at ang Golan Heights sa Israel? O si Trump, na nagbawas ng pondo sa UNRWA, nag-legalize ng mga settlement, at pumalakpak sa mga masaker na parang mga tagumpay sa ekonomiya? Anong uri ng kapayapaan ang ginawa ni Trump? Isang kapayapaan ng higit na kagalingan, kung saan ang mananakop ay nagtatakda ng mga tuntunin ng buhay para sa sinasakop? O isang kapayapaan ng blackmail, kung saan ang Palestinian ay hinihiling na pasalamatan ang kanyang pumatay bilang kapalit ng isang transit permit? At huwag kang magulat, mahal na mambabasa, kapag nabasa mo sa mensahe na ang kapayapaan sa mga Palestinian ay posible kung ang seguridad ng Israel ay ginagarantiyahan—iyon ay, permanenteng pananakop na sinamahan ng isang aksyong-pelikula na kapayapaan: Umalis sa iyong tahanan, isuko ang iyong tinubuang-bayan, at bibigyan ka namin ng pahintulot na manatili sa iyong nayon, kung mayroon man ang iyong nayon! Sa madaling salita, makikipagpayapaan kami sa iyo kapag nanahimik ka, sumuko, natunaw, at namatay nang tahimik. Isang kondisyong pangkapayapaan sa genocide at kalayaan na may kondisyon sa pahintulot ng mananakop. Tungkol sa pagtatatag ng isang estado ng Palestinian, ang pag-aalis ng pagkubkob, at ang pagbabalik ng mga refugee? Sa kanilang pananaw, ito ay mga maling akala na hindi nararapat sa mundo ng realidad ng Israel!
Pero teka... Hindi ba binabasa ni Netanyahu ang mga pahayagan? Hindi ba niya narinig ang ingay ng mga demonstrasyon sa buong mundo? O naniniwala pa rin ba siya na kaya niyang baguhin ang kasaysayan gamit ang isang propaganda machine, tulad ng pagsisikap niyang baguhin ang heograpiya gamit ang kanyang mga military bulldozer? Nabigo ang kriminal na ito na matanto na ang mundo ay nagbago, at ang mga Palestinian, sa kabila ng mga masaker at pagkubkob, ay nagsusulat ng isang bagong kabanata ng tagumpay na may kalooban at katatagan na muling nagpapakahulugan sa kahulugan ng paglaban.
Maaari ba tayong maniwala ngayon na ang Komite ng Nobel ay kailangang magdagdag ng isang bagong seksyon sa mga parangal nito na pinamagatang: "Deadly Peace Under the Sponsorship of the Occupation"?
Hindi kami magtataka kung ianunsyo ng Netanyahu na si Ben-Gvir ay karapat-dapat para sa UNRWA Humanitarian Aid Prize at na si Smotrich ay hinirang para sa UNESCO Prize para sa Preservation ng Cultural Heritage, basta ito ay isang pamana na walang mga may-ari.
Ang nominasyon ng isang war criminal sa isang presidente na sumuporta sa kanyang mga krimen ay hindi isang lumilipas na kaganapan; ito ay isang lantarang insulto at isang lantarang pagbaluktot ng ideya ng kapayapaan. Ang mas masakit, gayunpaman, ay ang eksenang ito ay ipinapalabas sa entablado ng mundo, habang ang mga bata ay nahuhulog sa Gaza, at ang mga karapatan ay tinatapakan sa ilalim ng kulog ng palakpakan.
Marahil ay nararapat kay Trump ang parangal para sa pinakamasamang moral na bargain sa kasaysayan, o ang pangulo na pinakamadaling manipulahin ng ngiti ni Netanyahu. Tulad ng para kay Netanyahu, karapat-dapat siya sa pinakamahusay na award ng direktor para sa isang mahinang pelikula kung saan sinubukan niyang gawing medalya ang krimen.
Hindi na naloloko ang mga tao. Ang mundo ay nagbago, at ang mga Palestino, na nagtiis ng higit sa pitumpu't limang taon, ay hindi natalo ng mga bomba o pader. Alam nila na ang kapayapaan ay hindi ginawa ng isang mananakop, at hindi rin ito inaalok sa pamamagitan ng isang piraso ng papel at isang maling ngiti. Sa halip, ang tunay na kapayapaan ay isinilang ng katarungan, dignidad, at paglaban, at ng estadong Palestinian na itinatag sa lupa nito.
Sa konklusyon, maaaring isipin ni Netanyahu na maaari niyang pagandahin ang eksena ng genocide ng mga pekeng kasinungalingan, at na si Trump ay mananatiling masayang bata na may hindi nararapat na premyo. Ngunit ang totoo, gaano man katagal ang pangungutya, ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa lahat ng propaganda. Ang mga mamamayang Palestinian lamang ang nagsusulat ng kasaysayan ng lupaing ito sa dugo, at ang tagumpay ay malapit na, sa kalooban ng Diyos.
