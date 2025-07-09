Qatar: Gaza Truce Talks Focus sa isang "Negotiating Framework"... Hindi Nagsisimula ang Negosasyon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Qatari Ministry of Foreign Affairs ay inihayag, na ang kasalukuyang pag-uusap sa pagitan ng Hamas at Israel hinggil sa isang posibleng tigil-putukan sa Gaza Strip ay nakatuon sa pagbuo ng isang "balangkas ng pakikipagnegosasyon" para sa kasunduan, na binibigyang-diin na ang direktang negosasyon sa pagitan ng dalawang partido ay hindi pa nagsisimula.
Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng Qatari Foreign Ministry na si Majed Al-Ansari, sa isang press conference sa Doha ngayong araw, na "ang nangyayari ngayon ay ang dalawang delegasyon ay hindi pa direktang nakikipag-usap. Idinagdag niya, "Hindi pa nagsisimula ang mga negosasyon, ngunit nakikipagtulungan kami sa magkabilang panig upang tukuyin ang balangkas na iyon."
Sinabi ni Al-Ansari, na "ang kasalukuyang mga pagsisikap ng mga tagapamagitan ay nakatuon sa pag-abot sa isang yugto upang wakasan ang digmaan sa Gaza," na nagpapaliwanag na "ang dalawang delegasyon ay naroroon, at ang mga talakayan ay pinadali sa bawat delegasyon nang hiwalay."
Itinuring na "masyadong maaga para talakayin ang anumang mga detalye," kinumpirma niya na mayroong "mga positibong impression," ngunit binigyang-diin na "ang proseso ay tumatagal ng oras, at hindi posibleng magbigay ng malinaw na timeline para sa pagkamit ng mga resulta."
Nagbabala si Al-Ansari, na "ang mga iresponsableng pagtagas ay humahantong sa isang media frenzy na maaaring negatibong makaapekto sa proseso ng negosasyon."
Kapansin-pansin na ang hindi direktang negosasyon sa pagitan ng mga delegasyon ng Hamas at Israeli ay nagpatuloy sa Doha ngayon, sa presensya ng mga tagapamagitan ng Egypt at Qatari.
