Inihayag ng Hezbollah ang oras ng abiso sa Operasyon ng Bagyong Al-Aqsa, madiskarteng tugon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ibinunyag ni Hezbollah Secretary General Sheikh Naim Qassem na si Sayyed Hassan Nasrallah ay naabisuhan tungkol sa Operation Al-Aqsa Storm tatlumpung minuto lamang matapos itong ilunsad noong Oktubre 7. Sa pakikipag-usap sa Al Mayadeen TV ng Lebanon, sinabi ni Qassem na ang Hezbollah, tulad ng iba pang bahagi ng mundo, ay nalaman ang tungkol sa operasyon sa pamamagitan ng "naglalarawan sa Hamaary na araw na ito ay naganap" niyanig ang rehiyon.
"Ang aming mga kapatid sa pamumuno ng Hamas ay nagsagawa ng isang matapang at may epektong inisyatiba," sabi ni Qassem, at idinagdag na ang desisyon na tumugon ay ginagabayan ng estratehikong pagpigil. Ayon sa kanya, iminungkahi ni Sayyed Nasrallah ang isang naka-target na welga sa Shebaa Farms nang sumunod na araw, na binanggit ang lugar bilang sinasakop na teritoryo ng Lebanese.
Ayon kay Mehr, ang Shura Council ng Hezbollah ay nagpulong at sumang-ayon na makisali sa isang "backing battle," na pumipili laban sa isang ganap na digmaan dahil sa hindi sapat na paghahanda. Ang layunin, ipinaliwanag ni Qassem, ay upang suportahan ang paglaban ng Gaza at ipilit ang Israel na lumipat patungo sa isang solusyon.
Ibinunyag din niya na nakatanggap si Hezbollah ng isang personal na mensahe mula sa Gaza, na ipinarating sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Lebanon. Ang mensahe ay nagmula sa yumaong kumander ng militar ng Hamas na si Muhammad al-Deif.
…………..
328
Your Comment