Isinusulong ni Witkoff ang 60-araw na tigil-putukan sa pagitan ng Israel at Hamas

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng espesyal na sugo ng Estados Unidos para sa West Asia ang kanyang pag-asa na makakamit ng gobyerno ng Israel at ng Hamas ang isang kasunduan sa tigil-putukan bago matapos ang linggo, na magtatapos sa halos 21 buwang digmaan sa Gaza.
Inihayag ni Witkoff ang posibilidad ng kasunduan noong Martes, na maaaring magresulta sa 60-araw na panahon ng tigil-putukan.
Kasama umano sa kasunduan ang pagpapalaya sa hanggang 10 buhay na bihag mula sa Israel at ang mga labi ng siyam pang bihag na hawak ng kilusang paglaban ng mga Palestino.
Gayunpaman, hindi nagbigay si Witkoff ng mga tiyak na benepisyong maaaring makuha ng mga Palestinong dumanas ng matinding pinsala—higit sa 57,500 nasawi, karamihan ay kababaihan at mga bata—dahil sa mga operasyong militar ng Israel.
Ipinunto lamang ni Witkoff na ang mga isyu sa negosasyon ay nabawasan mula sa apat na pangunahing pagtatalo tungo sa isa na lamang natitirang isyu.
Si dating Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump, na nakipagpulong kay Punong Ministro ng Israel Benjamin Netanyahu nitong Lunes, ay inaasahang muling makipagkita sa kanya nitong Martes, kung saan ang Gaza ang pangunahing paksa ng usapan.
Ang dating kasunduan sa tigil-putukan na naabot noong Enero sa pagitan ng Israel at Hamas ay bumagsak noong Marso 18 matapos paigtingin ng militar ng Israel ang kanilang kampanya at mas pinalakas ang blockade sa Gaza, na nagsimula pa noong 2007.
Mula sa mga opisyal ng Hamas at mismong mga opisyal ng Israel—tulad ni dating Shin Bet chief Ronen Bar—lumabas ang alegasyong sinadya ni Netanyahu na hadlangan ang karagdagang usapang pangkapayapaan matapos bumagsak ang tigil-putukan
Pinuna si Netanyahu sa umano’y pagpapalawig ng digmaan upang palakasin ang kanyang posisyon sa pulitika, at pinaninindigan ang patuloy na laban para mabawi ang mga Israeli hostage.
Ayon sa kilusang paglaban ng mga Palestino, maraming bihag ang nasawi sa pambobomba ng Israel, na salungat sa pahayag ni Netanyahu at nagpapakita ng kawalang saysay ng patuloy na militarisasyon.
Noong Mayo, iniulat ng Ha’aretz na hindi bababa sa 20 bihag ang napatay bunga ng pag-atake ng Israel mula nang magsimula ang digmaan.
Noong Mayo rin, pinalaya ng Hamas si Edan Alexander, isang Israeli-American na sundalo, sa tila hakbang na layong mapaayos ang kalagayan sa Gaza.
Sa kabila ng hakbang na ito, hindi pinilit ng Estados Unidos ang Israel—ang pangunahing kaalyado nito sa rehiyon—na bawasan o ihinto ang agresibong operasyon.
Pagkatapos palayain si Alexander, sinabi ng Hamas na nangako si Witkoff ng pagsisikap ng U.S. na alisin ang blockade at buksan ang mga makataong daanan sa loob ng dalawang araw—isang pangakong hindi natupad.
