Sina Trump at Netanyahu tinatalakay ang kontrobersyal na panukala sa paglipat ng mga Palestino mula Gaza sa gitna ng usapang tigil-putukan?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isinagawa ang pulong kasabay ng patuloy na di-tuwirang negosasyon sa Qatar sa pagitan ng Israel at Hamas na layong makamit ang 60-araw na tigil-putukan na sinusuportahan ng Estados Unidos upang pansamantalang itigil ang 22-buwang digmaan.
Kasama sa inaasahang kasunduan ang unti-unting pagpapalaya ng mga bihag mula sa Israel at Palestina, bahagyang pag-atras ng militar ng Israel mula sa Gaza, at pag-uusap patungkol sa tuluyang pagwawakas ng hidwaan.
Noong unang bahagi ng taon, kinondena ng pandaigdigang komunidad si Trump matapos niyang banggitin ang panukala na ilipat ang mga Palestino at gawing isang sentro ng turismo ang Gaza, na tinawag niyang “Riviera ng Gitnang Silangan.” Sa pinakahuling pulong, sinabi ni Trump na mayroong “malaking pakikipagtulungan” mula sa mga kalapit na bansa ukol sa inisyatibo.
Samantala, nagpapatuloy ang negosasyon sa Qatar sa ikalawang araw, kung saan magkahiwalay na pagpupulong ang isinagawa ng bawat panig sa parehong gusali. Isa sa mga pangunahing pagtatalo ay kung ang kasunduang tigil-putukan ay hahantong sa ganap na pagtigil ng digmaan.
Ipinahayag ng Hamas ang kahandaang palayain ang lahat ng bihag mula sa Israel kapalit ng pagpapalaya sa mga bihag na Palestino at ganap na pag-atras ng Israel mula sa Gaza. Ngunit iginiit ni Netanyahu na magwawakas lamang ang digmaan kung ang Hamas ay susuko, mag-aalis ng armas, at tatanggap ng pagpapatapon—mga kondisyong mariing tinanggihan ng grupo.
Bago pa ang pulong, ipinahiwatig ni Trump na malapit na ang posibleng tagumpay sa kasunduang tigil-putukan.
