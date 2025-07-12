  1. Home
Pag-aresto sa Isang Kabataang Bahraini Dahil sa Pahayag na Suportado ang Iran

12 Hulyo 2025 - 10:56
Sa pagpapatuloy ng mahigpit na mga limitasyon ng pamahalaan ng Bahrain sa kalayaan sa pagpapahayag, isang kabataang Bahraini ang inaresto dahil sa paglalathala ng pahayag na sumusuporta sa Islamic Republic of Iran sa Instagram. Siya ay pinatawan ng pitong araw na pagkakakulong ayon sa utos ng tagausig.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inaresto ng mga awtoridad ng Bahrain si Hussein Farid Al-Jaziri, residente ng lungsod ng Al-Zahra, dahil sa kanyang pahayag na sumusuporta sa Iran sa Instagram.

Si Al-Jaziri, na aktibo sa mga social media platform, ay ipinatawag sa General Directorate of Criminal Investigation, inaresto, at pagkatapos ay inilipat sa tanggapan ng tagausig. Doon ay ipinalabas ang utos ng pitong araw na pagkakakulong habang isinasagawa ang imbestigasyon.

Ang kanyang pag-aresto ay naganap sa kabila ng paulit-ulit na pag-aalala ng mga organisasyong pangkarapatang pantao tungkol sa pagsupil sa kalayaan sa pagpapahayag sa Bahrain—lalo na sa mga pampulitikang pahayag sa digital na espasyo.

