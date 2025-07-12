Pag-aresto sa Isang Kabataang Bahraini Dahil sa Pahayag na Suportado ang Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inaresto ng mga awtoridad ng Bahrain si Hussein Farid Al-Jaziri, residente ng lungsod ng Al-Zahra, dahil sa kanyang pahayag na sumusuporta sa Iran sa Instagram.
Si Al-Jaziri, na aktibo sa mga social media platform, ay ipinatawag sa General Directorate of Criminal Investigation, inaresto, at pagkatapos ay inilipat sa tanggapan ng tagausig. Doon ay ipinalabas ang utos ng pitong araw na pagkakakulong habang isinasagawa ang imbestigasyon.
Ang kanyang pag-aresto ay naganap sa kabila ng paulit-ulit na pag-aalala ng mga organisasyong pangkarapatang pantao tungkol sa pagsupil sa kalayaan sa pagpapahayag sa Bahrain—lalo na sa mga pampulitikang pahayag sa digital na espasyo.
