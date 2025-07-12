Pentagon: Sa gitna ng pag-atake ng Iran, isang ballistic missile ang tumama sa Al-Udeid

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinaabi ni Sean Parnell, senior na tagapagsalita ng Pentagon, ay naglabas ng pahayag noong gabi ng Biyernes:
“Isang ballistic missile ng Iran ang tumama sa Al-Udeid Air Base noong Hunyo 23.”
Dagdag pa ni Parnell:
“Samantalang ang iba pang mga missile ay na-intercept ng mga air defense system ng Estados Unidos at Qatar.”
Ipinahayag din niya na:
“Ang pagtama ay nagdulot ng kaunting pinsala sa mga kagamitan at istruktura ng base. Ang Al-Udeid Air Base ay nananatiling ganap na operational at may kakayahang gampanan ang misyon nito, kasama ang aming mga katuwa
Ipinakita ng mga bagong satellite images na ang isang radome (proteksiyon ng antena) sa base—na karaniwang ginagamit para sa pag-iimbak ng kagamitan at komunikasyon—ay nasira.
Noong ika-2 ng Tir, ang Amerika ay direktang nakialam sa agresyon ng rehimeng Zionista laban sa Iran, na nagsimula noong madaling araw ng Hunyo 13. Tatlong nuclear facilities ng Iran sa Fordow, Isfahan, at Natanz ang tinarget gamit ang bunker-buster bombs. Bagaman malaki ang pinsala, walang na
Ang mga agresibong pag-atake sa teritoryo at soberanya ng Iran ay naganap sa gitna ng hindi direktang negosasyon sa pagitan ng Tehran at Washington hinggil sa isang kasunduan sa limitasyon ng nuclear program ng Iran at pag-alis ng mga parusa.
Bilang tugon, isinagawa ng Iran ang operasyon na “Basharat-e-Fath” laban sa Al-Udeid Air Base ng Amerika sa Qatar, at ang operasyon na “Wa'deh Sadeq 3” bilang sagot sa mga agresibong pag-atake. Sa huli, ang mga pag-atake sa Iran ay natigil matapos ang mungkahing ceasefire mula sa Amerika noong ika-3 ng Tir.
