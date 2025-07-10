Al-Qassam Brigades inambus ang Netzah Yehuda Battalion sa Beit Hanoun

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ibinunyag ng Izz ad-Din al-Qassam Brigades, sangay-militar ng Hamas, noong Martes ang mga detalye ng isang masalimuot na ambus laban sa pinagsama-samang pwersa ng Israel sa Beit Hanoun, hilagang bahagi ng Gaza Strip.
Inilarawan ang pag-atake bilang isa sa mga pinakamalupit mula nang magsimula ang kampanyang militar ng Israel laban sa Gaza.
Isang opisyal mula sa Brigades ang nagsabi sa Al-Jazeera na ang ambus ay isinagawa sa ilang yugto, na may masusing pagpaplano, at nagresulta sa maraming pagkamatay ng mga sundalong Israeli. Partikular na tinarget ang Netzah Yehuda Battalion, na ito na ang ikatlong beses na natamaan sa Beit Hanoun.
Dagdag pa ng opisyal, ang batalyon ay una nang napuruhan sa dalawang pangunahing ambus—ang Agriculture Ambush at Railway Ambush—na kapwa nagdulot ng matinding pinsala. Sinabi niya na ang pagtarget ay tugon sa rekord ng mga paglabag ng batalyon laban sa mga Palestino.
Naglabas ng direktang babala ang Al-Qassam Brigades, idineklara na kung ipagpapatuloy ng batalyon ang kanilang mga aksyon, “ipinapangako namin sa kalaban na tuluyan namin itong wawasakin at aalisin sa serbisyo-militar.”
Sa kaugnay na pahayag, sinabi ni Abu Obeida, tagapagsalita ng Al-Qassam, na ang ambus ay muling sumira sa reputasyon ng isa sa mga pinakakilalang combat unit ng Israel, at binigyang-diin na isinagawa ito sa lugar na inaakalang “ligtas” matapos ang mga naunang pagsira rito.
Pinuna niya ang desisyon ni Netanyahu na panatilihin ang pwersa sa loob ng Gaza, tinawag itong “pinakakamangmangan,” at itinuro ang patuloy na pagkalugi ng Israel.
Sa isang pahayag nitong umaga, inamin ng hukbong sandatahan ng Israel na limang miyembro ng Netzah Yehuda Battalion ang napatay at 14 ang nasugatan—dalawa sa kanila ay kritikal—dahil sa mga sumabog na high-explosive device sa Beit Hanoun.
Ang Netzah Yehuda Battalion ay kilala bilang isa sa pinaka-agresibong yunit ng Israel, na may mahabang tala ng paglabag sa West Bank at Gaza.
