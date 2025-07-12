Matinding Reaksyon ng Al-Azhar sa Pagbisita ng mga Imam mula Europa sa Rehimeng Siyonista

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong nakaraang Lunes, inihayag ng opisina ni Isaac Herzog, Pangulo ng rehimeng Siyonista, na tinanggap niya sa kanyang tanggapan sa Kanlurang Jerusalem ang pinuno ng “mga Imam at lider ng komunidad Muslim mula sa France, Belgium, Netherlands, Italy, at Britain.”
Ipinahayag ni Herzog na ang delegasyon, sa pamumuno ni Hassan Chalghoumi, ay binubuo ng mga kilalang personalidad ng Islam na dumating sa Israel upang palaganapin ang mensahe ng kapayapaan, pakikipamuhay, at pakikilahok sa pagitan ng mga Muslim at Hudyo, at sa pagitan ng Israel at ng mundo ng Islam.
Sa pahayag ng Al-Azhar, sinabi nitong may matinding pag-aalala sa pagbisita ng mga tinatawag na Imam mula Europa sa mga sinasakop na teritoryo ng Palestine at sa kanilang pakikipagkita sa pinuno ng rehimeng Siyonista. Tinuligsa rin nito ang mga “kahina-hinala at mapanlinlang” na pahayag ng delegasyon na ang layunin ng pagbisita ay upang palakasin ang interfaith dialogue.
Sa Facebook post ng Al-Azhar, binigyang-diin nito na ang mga Imam na ito ay “ipinikit ang kanilang mga mata sa pagdurusa ng mga Palestino mula sa genocide, walang kapantay na agresyon, at patuloy na pagpatay sa mga inosente sa loob ng mahigit 20 buwan.”
Idinagdag pa ng Al-Azhar na ang pagbisita ay isinagawa ng mga taong “bulag sa pananaw at damdamin” at tila walang anumang ugnayang makatao, relihiyoso, o moral sa mga Palestino. Mariin nitong kinondena ang mga ganitong uri ng tao.
Nagbabala rin ang Al-Azhar laban sa mga “bayarang tauhan” na lumalampas sa mga moral at relihiyosong halaga, at sinabing ang mga ganitong indibidwal ay karaniwang napupunta sa madidilim na pahina ng kasaysayan.
Bilang pangunahing institusyong panrelihiyon ng Egypt, iginiit ng Al-Azhar na ang grupong ito ay hindi kumakatawan sa Islam, sa mga Muslim, o sa misyon ng mga iskolar, tagapagsalita, at Imam ng Islam—dahil ang tunay na mensahe ng Islam ay nakabatay sa pakikiisa sa mga inaapi at mahihina.
Nagbigay babala ang Al-Azhar sa mga Muslim sa Silangan at Kanluran na huwag magpalinlang sa mga mapagkunwari na ito, kahit pa sila ay nagdarasal gaya ng mga Muslim at nagpapanggap bilang Imam o tagapagsalita ng relihiyon.
Ang pagbisita ng tinatawag na “mga Imam mula Europa” sa Israel ay naganap sa panahon kung kailan ang rehimeng Siyonista, sa tulong ng Amerika, ay nagsagawa ng genocide sa Gaza mula pa noong Oktubre 7, 2023. Mahigit 195,000 Palestino ang napatay o nasugatan, karamihan ay mga bata at kababaihan, at higit sa 10,000 ang nawawala. Ang pagbisita ay nagdulot ng galit mula sa mga grupong Europeo at Palestino. Noong Miyerkules, kinondena ng European Council of Imams sa Paris ang pagbisita at tinawag itong “kahina-hinala” at hindi sumasalamin sa pananaw ng mga Muslim sa kontinente.
