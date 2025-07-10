Haaretz: Israel ikinukunsidera ang kasunduan sa Hamas o Iran upang pigilan ang mga pag-atake mula Yemen

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tinukoy sa ulat na kabilang sa mga opsyong isinasaalang-alang ang posibilidad ng kasunduang pampolitika sa Hamas upang tapusin ang digmaan sa Gaza, o ang pakikipag-ugnayan—direkta o sa pamamagitan ng tagapamagitan—sa Iran, kung saan maaaring kasama sa usapan ang pagtigil ng mga pag-atake mula Yemen, lantaran man o hindi.
Dagdag ng Haaretz, isinasaalang-alang din ang alternatibong hakbang tulad ng patuloy na operasyong militar ng Israel laban sa Yemen—na maaaring isagawa mag-isa o kasama ang mga rehiyonal na hukbo at lokal na milisya. Lumalabas na maaaring magsagawa ng magkasanib na opensiba ang Israel kasama ang Estados Unidos o iba pang mga kaalyadong bansa.
Ang pagsusuri ay lumilitaw sa gitna ng lumalakas na mga pag-atake mula Yemen laban sa mga lugar sa Palestine na okupado ng Israel. Tinutukoy itong lumalala bilang seryosong hamon sa seguridad, na may lumalaking pangamba na maaaring maging patuloy na larangan ng pag-atake ang Yemen.
……………..
328
Your Comment