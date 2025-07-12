Larijani: Wala na kaming tiwala sa Amerika sa anumang paraan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Ali Larijani, tagapayo ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko ng Iran, ay naghayag sa isang panayam sa Al Jazeera na matapos ang digmaan laban sa Iran, wala na silang anumang tiwala sa Estados Unidos.
Ayon sa kanya, kasalukuyan nilang sinusuri ang mga mensaheng natanggap mula sa Washington kaugnay ng muling pagsisimula ng mga negosasyon.
Binatikos din ni Larijani ang United Nations at ang Security Council, na aniya ay naging “eksena ng panlilibak at kahihiyan.”
Dagdag pa niya, ang teorya ng Amerika sa ilalim ng pamumuno ni Trump ay nakabatay sa prinsipyo ng “sumuko o makipagdigma.”
Sa pagtatapos ng panayam, binigyang-diin ni Larijani na ang bagong “Gitnang Silangan” ay magiging isang matatag at lumalaban na rehiyon.
