Espanya: Itinala ni Netanyahu ang Pinakamadilim na Bahagi ng Siglo sa Kanyang Pangalan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isinipi mula sa Rai al-Youm, binigyang-diin ni Sánchez na ang rehimeng Siyonista ay nagsagawa ng genocide laban sa mga Palestino, at ang Europa ay hindi gumawa ng sapat na hakbang upang itigil ang krimeng ito.
Dagdag pa niya: “Walang sinuman na lumalabag sa mga pangunahing prinsipyo ng European Union at gumagamit ng gutom at digmaan bilang sandata ang maaaring maging katuwang ng unyong ito.”
Binanggit din ni Sánchez na ang mga imahe ng mga batang naghahanap ng kanilang pamilya sa ilalim ng mga guho ng bahay o namamatay sa gutom ay nakakatakot at nakakakilabot.
Bago pa man ang pahayag na ito, ilang beses nang kinondena ng Punong Ministro ng Espanya ang mga krimen ng rehimeng Siyonista sa Gaza Strip.
