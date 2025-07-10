Mataas na Opisyal ng Yemen, Pangulong Al-Mashat, nagpadala ng mahalagang mensahe sa lahat ng pandaigdigang kompanyang pangkalakalan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa panayam nitong Martes sa SABA News, sinabi ni Pangulong Al-Mashat na, “Wala kaming layuning targetin ang sinuman na walang kaugnayan sa pagsuporta sa Zionistang entidad, at kami ay nagtatag ng makataong operations center upang makipag-ugnayan sa mga shipping companies—bilang bahagi ng aming hangaring iwasan ang pinsala hangga’t maaari.”
Dagdag pa niya, “Dapat sundin ng lahat ng kompanyang pangkalakalan ang mga tagubilin at pasya ng aming Sandatahang Lakas; sinumang lumabag ay mananagot sa mga kahihinatnan nito.”
Nagbabala rin si Al-Mashat sa lahat ng panig na iwasan ang pakikipagtransaksyon sa mga asset na may kaugnayan sa Israel. Binigyang-diin niyang “Ang aming lumalakas at disiplinadong pwersa ay magpapatuloy sa mga operasyon na may layuning wakasan ang agresyon at alisin ang blockade sa Gaza.”
