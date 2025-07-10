UK Police inaresto ang 83-taong-gulang na Pari dahil sa pagsuporta sa Palestine Action

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nahaharap sa matinding batikos ang hepe ng Metropolitan Police ng London dahil sa pagtatanggol sa pagkaka-aresto kay Parfitt, na tahasang tumutol sa digmaan ng Israel sa Gaza at sumuporta sa kampanyang pro-Palestinian ng Palestine Action.
Noong katapusan ng linggo, nagsagawa ng kilos-protesta ang mga demonstrador sa Parliament Square, sa kabila ng babala mula sa Met Police na ang pagsuporta sa Palestine Action ay maituturing nang krimen.
Kinalaunan, kinumpirma ng Metropolitan Police na 29 katao ang inaresto dahil sa umano'y koneksyon sa mga gawaing may kaugnayan sa terorismo.
Kabilang dito si Parfitt, na inaresto habang may hawak na plakard na may nakasulat: “I oppose genocide. I support Palestine Action.”
Nagdulot ang kanyang pag-aresto ng malawakang pagkagalit sa publiko sa UK, kabilang na sa mga social media.
Mas lumala pa ang sitwasyon matapos ang pahayag ni Met Commissioner Mark Rowley sa BBC, kung saan ipinagtanggol niya ang naturang aksyon.
Sinabi ni Rowley, “Walang age limit ang batas—kahit 18 ka o 80,” at idinagdag pa, “Ang pagsuporta sa mga grupong ipinagbabawal ay paglabag sa seryosong batas, at maingat na isinagawa ng aming mga opisyal ang pagpapatupad nito.”
Bumatikos si Zack Polanski, Deputy Leader ng Green Party at isang contender sa pamunuan, sa paulit-ulit na paggamit ni Rowley ng salitang “seryoso,” at kinondena si Prime Minister Keir Starmer sa pagtatalaga sa kanya bilang police chief.
Ayon kay Polanski, “Ang tunay na kasamaan ay ang pag-aresto sa mga taong tumututol sa genocide, kung saan kasangkot pa ang ating gobyerno. ’Yan ang tunay na seryoso.”
Simula alas-dose ng hatinggabi noong Hulyo 5, opisyal nang idineklara ng pamahalaan ng UK ang Palestine Action bilang isang teroristang grupo.
Layunin ng grupo na tapusin ang papel ng UK sa digmaang militar ng Israel sa pamamagitan ng pagkontra sa Elbit Systems UK, na sinisisi nitong nagsusupply ng armas para sa digmaan sa Gaza.
Sa ilalim ng bagong batas, ang kaugnayan o publikong pagsuporta sa Palestine Action ay maaaring patawan ng hanggang 14 taong pagkakakulong.
Tumugon ang Palestine Action sa deklarasyon sa pamamagitan ng pahayag na, “Habang nagmamadali ang UK na kriminalisahin ang aming adbokasiya, ang tunay na terorismo ay nagaganap sa Gaza.”
Nagpahayag ng pag-aalala ang mga organisasyong pangkarapatang pantao sa posibleng pag-abuso ng anti-terror laws upang patahimikin ang mga aktibista at tumutol sa karapatan ng mga Palestino.
Mula nang magsimula ang digmaan ng Israel sa Gaza noong Oktubre 2023, nasaksihan ng UK ang makasaysayang dami ng mga demonstrasyong pro-Palestinian, kung saan daan-daang libo ang nagprotesta sa bentahan ng armas ng Britain sa Tel Aviv.
