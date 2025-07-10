  1. Home
Ano ang nangyari sa pagpupulong ng mga opisyal ng BRICS kay FM ng Iran?

10 Hulyo 2025 - 10:59
News ID: 1706389
Dumalo si Iranian Foreign Minister Seyyed Abbas Araghchi sa ika-17 BRICS Summit sa Brazil at nakipagpulong sa mga opisyal mula sa Russia, India, Turkey, Brazil, Egypt, at China. Sentro ng usapan ang regional instability matapos ang agresyon ng Israel at U.S. laban sa Iran.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dumating si FM Araghchi sa Rio de Janeiro upang dumalo sa summit na may temang “Kapayapaan, Seguridad, at Reporma sa Pandaigdigang Pamahalaan,” na ginanap mula Biyernes hanggang Sabado. Tinanggap siya nang opisyal ni Pangulong Lula da Silva ng Brazil.

Russia

Nakipagpulong si Sergey Lavrov kay Araghchi. Kinondena ni Araghchi ang agresyon ng Israel at U.S., iginiit ang karapatan ng Iran na ipagtanggol ang soberanya nito. Tinawag niyang paglabag sa UN Charter ang mga aksyong ito at hinimok ang Security Council na kumilos. Sinang-ayunan ni Lavrov ang posisyon ng Iran at inalok ang suporta ng Russia sa mga diplomatikong hakbang.

India

Nakipag-usap si Subrahmanyam Jaishankar kay Araghchi kaugnay ng bilateral relations at mga epekto ng military attacks ng Israel at U.S. sa rehiyon.

Brazil

Nagpahayag si Araghchi ng pasasalamat sa Brazil bilang host ng BRICS Summit. Pinuri niya ang papel ng BRICS sa pagtaguyod ng multilateralismo at global order batay sa batas. Mariing kinondena ni FM Mauro Vieira ang mga pag-atake laban sa Iran at hinikayat ang UN na magsagawa ng hakbang para sa kapayapaan.

Turkey

Nakipagpulong si Hakan Fidan kay Araghchi upang talakayin ang Iran–Turkey cooperation at ang epekto ng agresyon ng Israel at U.S. Nanawagan ang parehong panig ng agarang pagwawakas sa genocide sa Palestine at accountability sa war crimes ng Israel.

Egypt at China

Ang mga Punong Ministro ng Egypt at China ay may hiwalay na pulong kay Araghchi, tinalakay ang bilateral at regional issues sa sideline ng summit.

