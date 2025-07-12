Mensahe ng Amerikano sa Iraq: Posibilidad ng Pagbabalik ng Dating Partido Baath

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa reaksyon ni Ali Al-Sahib, pinuno ng Regional Center for Strategic Studies, sinabi niya sa Baghdad Today na: “Ang mga banta at presyur mula sa Amerika sa Iraq ay hindi bago at hindi rin nakakagulat. Ang Amerika ang gumagawa ng mga agenda at krisis. Ngunit ang pagbibigay-pahiwatig ng pagbabalik ng Baath Party at posibilidad ng isang kudeta—kahit pa ito ay ‘puti’ sa kanilang pananaw at ‘itim’ sa pananaw ng karamihan—ay isang bagay na tinatanggihan at hindi katanggap-tanggap.”
Dagdag pa niya: “Bagaman may pagkakawatak-watak sa politika at kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga sektor, ang ganitong pagbabago sa mapa ng kapangyarihan ay maaaring magkaisa sa mga nagbabangayang kampo—kung hindi man lahat, ay karamihan.”
Binanggit din niya ang lakas ng mga institusyong pangseguridad sa Iraq—hukbo, pulisya, Popular Mobilization Forces, intelligence at espionage units—na kahit pa ang katapatan ay mas nakatuon sa sekta o tribo kaysa sa estado, tutol pa rin ang mga ito sa ganitong mapanganib na hakbang.
Sa pagtatapos, sinabi ni Al-Sahib: “Ang posibilidad ng digmaang sibil o sektaryan ay malayong mangyari, lalo na sa lupang Iraqi na pinagbuwisan ng maraming inosenteng dugo para sa kapayapaan sa buong mundo.”
Ayon sa opisyal na pahayag ng US Treasury, si Saleh—ipinanganak noong 1947 sa Anbar at dating Ministro ng Kalakalan sa panahon ni Saddam Hussein—ay tinanggal mula sa listahan ng mga parusang internasyonal matapos ang mahigit dalawang dekada mula nang maisama siya noong 2003.
……………..
328
Your Comment