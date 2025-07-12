Video: Mga Cyborg na Bubuyog ay Nagsimula Nang Umaksyon!

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinakilala ng Tsina ang mga totoong bubuyog na may kontrol sa utak ay kung saan humaharangkada na. Ang mga cyborg na bubuyog na ito ay tumatanggap ng mga electric pulses mula sa malayo at sumusunod sa mga utos ng kanyang paglipad nang may 90% na katumpakan.
Sa kanyang kakayahang lumipad hanggang 5 kilometro at kayang-kaya magbitbit ito ng kargang katumbas ng 80% na timbang, magagamit ang matatalinong insekto na ito sa mga gawaing paniktik, pagmamatyag, at maging sa mga operasyong pangligtas.
Ang kanilang mataas na kakayahan sa pagmaniobra, sistemang-tago (stealth) at eksaktong kontrol nito ay nagbigay-daan upang maituring sila bilang isa sa pinaka-advanced na biological na kagamitan sa larangan ng militar na operasyon.
