Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isiniwalat ng Israeli channel na I24 na ang pansamantalang pangulo ng Syria, si Ahmad Shar', ay dumalo sa hindi bababa sa isang pagpupulong kasama ang mga Zionistang opisyal sa Azerbaijan, bagaman iginiit ng mga mapagkukunan sa Damascus na hindi siya dumalo.
Binanggit ng ulat, na ang delegasyong Israeli ay kinabibilangan ng isang espesyal na sugo ni Benjamin Netanyahu, pati na rin ng mga personalidad mula sa seguridad at militar.
Layunin ng mga pagpupulong ay para talakayin ang mga karagdagang detalye tungkol sa kasunduang pang-seguridad na inaasahang pipirmahan sa pagitan ng "estado ng Zionistang pananakop" at Syria, pati na rin ang mga usaping may kaugnayan sa Iran, Hezbollah, mga grupong Palestino, at ang kinabukasan ng mga Palestino sa Gaza Strip.
Ipinahiwatig din ng ulat, na ang pagpupulong ay tumalakay sa "posibilidad ng pagbubukas ng isang Israeli Coordination Office sa Damascus, nang walang diplomatikong katayuan."
Si Shar' ay bumisita sa kabisera ng Azerbaijan, sa Baku, kung saan nakipagkita siya kay Pangulong Ilham Aliyev. Nilagdaan ang isang memorandum of understanding na naglalaman ng kooperasyon sa larangan ng enerhiya, suplay ng natural gas sa Syria sa pamamagitan ng Turkey, at pagtutulungan sa eksplorasyon ng langis.
Ilang araw bago ito, iniulat din ng mga diplomatikong mapagkukunan sa Al Mayadeen, na si Shar'e ay nakipagpulong kay Tzachi Hanegbi, National Security Advisor ng estado ng pananakop, sa kabisera ng UAE, sa Abu Dhabi. Ang pagpupulong ay isinagawa sa direktang koordinasyon ni Pangulong Mohamed bin Zayed ng UAE.
