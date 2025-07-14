Araghchi: Patutunayan ng mga siyentipiko ng Iran ang pagkatalo ni Netanyahu sa panahon pagkatapos ng digmaan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Binibigyang-diin ang kabiguan ng rehimeng Israeli sa pag-abot ng mga layunin nito sa digmaan laban sa Iran, iginiit ni Foreign Minister Araghchi na mula ngayon ay ipapakita ng mga siyentipiko ng Iran kay Netanyahu kung ano ang kaya nilang gawin.
Sa isang post sa X, tumugon si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa mga pahayag ng punong ministro ng rehimeng Israeli, si Benjamin Netanyahu, tungkol sa mga misil ng Iran.
“Dalawang taon na ang nakalipas nang mangako si Netanyahu ng tagumpay sa Gaza. Ang naging resulta: isang kumplikadong sitwasyong militar, kinakaharap ang warrant of arrest para sa mga krimen sa digmaan, at 200,000 bagong rekrut ng Hamas. Sa Iran, inakala niyang mabubura niya ang mahigit 40 taon ng mapayapang tagumpay sa nukleyar. Ang naging resulta: bawat isa sa dose-dosenang akademikong Iranian na pinaslang ng kanyang mga tauhan ay nakapagsanay ng mahigit 100 mahusay na tagasunod. Ipapakita nila kay Netanyahu kung ano ang kaya nilang gawin,” diin ni Araghchi.
“Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang kayabangan. Matapos mabigong makamit ang alinman sa kanyang mga layunin sa digmaan sa Iran at napilitang tumakbo sa ‘Daddy’ nang durugin ng aming makapangyarihang mga misil ang mga lihim na pasilidad ng rehimeng Israeli—na hanggang ngayon ay sinisikap pa ring itago ni Netanyahu—hayagan niyang idinidikta kung ano ang dapat o hindi dapat sabihin ng US sa mga pag-uusap nito sa Iran,” dagdag pa niya.
Binigyang-diin pa ng mataas na diplomat ng Iran na bukod sa katawa-tawang ideya na tatanggapin ng Iran ang anumang sasabihin ng isang taong may warrant of arrest para sa krimen sa digmaan, lumilitaw ang tanong: ano nga ba ang hinihithit ni Netanyahu? At kung wala, ano nga ba ang hawak ng Mossad sa White House?
Habang isinagawa ng rehimeng Zionist ang digmaang agresyon laban sa Iran noong Hunyo 13 at inatake ang mga pasilidad militar, nukleyar, at tirahan sa loob ng 12 araw, sumali ang US at isinagawa ang mga pag-atake sa tatlong pasilidad nukleyar ng Iran sa Natanz, Fordow, at Isfahan noong Hunyo 22.
Agad namang isinagawa ng mga puwersang militar ng Iran ang mga makapangyarihang kontra-atake. Isinagawa ng Aerospace Force ng Islamic Revolution Guards Corps ang 22 alon ng mga retaliatory missile strikes laban sa rehimeng Zionist bilang bahagi ng Operation True Promise III, na nagdulot ng matinding pinsala sa mga lungsod sa mga sinasakop na teritoryo.
Bilang tugon sa mga pag-atake ng US, naglunsad din ang mga puwersang militar ng Iran ng alon ng mga misil sa al-Udeid air base sa Qatar, ang pinakamalaking base militar ng Amerika sa Kanlurang Asya.
Ang tigil-putukan na nagsimula noong Hunyo 24 ang siyang nagpahinto sa labanan.
