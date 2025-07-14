Pagkamatay at Pagkasugat ng 1300 Katao sa Sagupaan ng mga Armadong Grupo sa Suwayda, Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng Syrian Ministry of Interior ngayong Lunes na 30 katao ang nasawi at humigit-kumulang 100 ang nasugatan sa sagupaan ng mga lokal na armadong grupo na naganap sa distrito ng Al-Maqous sa silangang bahagi ng lalawigan ng Suwayda sa timog Syria.
Muling iginiit ni Gobernador Al-Bakour na ang estado ay hindi magpapabaya sa tungkulin nitong protektahan ang mga mamamayan, at binigyang-diin ang panganib ng mga tangkang magpasimula ng kaguluhan.
Nanawagan siya sa lahat ng panig na magpakahinahon at tumugon sa mga panawagang pambansa para sa reporma, sa gitna ng tumitinding tensyon sa seguridad sa rehiyon.
Samantala, iniulat ng Syrian News Channel, na ayon kay Brigadier General Nizar Al-Hariri, assistant commander ng internal security, ang mga kaganapan ay may kaugnayan sa isang insidente ng pagnanakaw sa daang Damascus-Suwayda, kung saan isa sa mga manggagawa sa sektor ng kalakalan ang naging biktima. Sinundan ito ng mga insidente ng kapwa-kidnapan, na nagpalala sa sitwasyon ng seguridad.
Dagdag pa ni Al-Hariri, ang sitwasyon sa paligid ng Al-Maqous ay patuloy na binabantayan, at may mga masigasig na hakbang na isinasagawa sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na sektor upang mapawi ang tensyon at mapalakas ang kapayapaan sa komunidad.
Tiniyak ng mga lokal at pambansang awtoridad na patuloy ang mga pagsisikap upang mapanatili ang kaayusan, sa harap ng mga panawagan mula sa pamahalaan at mamamayan na iwasan ang pagkaladkad ng lalawigan sa mas malawak na alon ng karahasan.
