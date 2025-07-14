Malawakang Pagpupulong ng mga Iskolar at Tagapagsalita sa Pagbubukas ng mga Gawain para sa Paggunita sa Pagkamartir ni Imam Zayd sa Sana’a

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inorganisa ng General Mobilization Department sa kabisera ng Sana’a ang naturang pagpupulong bilang bahagi ng kampanya “Itinakdang Tagumpay at Banal na Pakikibaka” para sa taong 1447 Hijri.
Mga Talakayan sa Pagpupulong:
Sina Yahya Al-Mahdi (miyembro ng Shura Council), Sheikh Saleh Al-Khawlani (miyembro ng Association of Yemeni Scholars), at Dr. Ahmed Al-Khazzan (Direktor ng Orphan Care House) ay nagbahagi ng mga yugto mula sa buhay ni Imam Zayd, na puno ng pakikibaka at kaalaman sa Qur’an.
Binanggit nila ang kanyang karunungan, pagkamadasalin, paningin, at tapang sa pagharap sa pang-aapi ng Umayyad dynasty at sa mga iskolar na nagpapakalat ng maling aral.
Mga Panawagan:
Binigyang-diin ng mga tagapagsalita ang pangangailangan ng ummah na tapat na bumalik sa Aklat ng Diyos at isabuhay ang mga nilalaman nito upang baguhin ang kalagayan ng lipunan at labanan ang mga puwersa ng pang-aapi.
Tinukoy din nila ang mga krimen ng pagpatay, genocide, at gutom na nararanasan ng mga mamamayan ng Gaza at Palestine sa kamay ng Zionistang kaaway at mga tagasuporta nito, sa gitna ng nakakahiya at tahimik na pagtugon mula sa mga bansang Arabo at Muslim.
Mga Gawain at Layunin:
Nanawagan sila sa pagdiriwang ng alaala sa pamamagitan ng mga aktibidad na pangkultura at pangkaalaman na magpapatibay sa pananampalataya at pagkakakilanlan ng ummah.
Hinikayat ang pag-aaral mula sa rebolusyon ni Imam Zayd at ang kanyang pagtindig laban sa kahihiyan at pagsuko, bilang inspirasyon sa pagtatanggol sa mga isyu at sagradong bagay ng ummah.
Pahayag ni Dr. Qais Al-Tal (Tagapamahala ng Guidance Sector):
Tinalakay niya ang mga kultural na gabay para sa paggunita sa pagkamartir ni Imam Zayd, at binigyang-diin ang kahalagahan ng kamalayan at paninindigan ng ummah sa harap ng kasalukuyang kalagayan.
Ipinunto niya na si Imam Zayd ay lumaki sa mga asal ng Propeta at mga prinsipyo ng Qur’an, at kilala sa kanyang pananampalataya, takot sa Diyos, at malalim na kaugnayan sa Banal na Aklat.
Pinuri ang kanyang pagsisikap sa pagwawasto ng maling kaisipan at paggabay sa mga iskolar upang gampanan ang kanilang tungkulin sa pagpapalaganap ng kaalaman sa lipunan.
Panghuling Diin:
Binanggit ni Dr. Al-Tal ang kahalagahan ng pagkakakilanlan sa mga Islamikong huwaran at pagsunod sa kanilang landas sa Qur’an, pati na rin ang kanilang mga sakripisyo sa pakikibaka laban sa mga puwersa ng pang-aapi.
