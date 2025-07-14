Ulat: Ang bagong plano ng Israel sa Gaza ay isang mapanganib na pagbabago na naglalagay sa Egypt sa walang kapantay na krisis sa seguridad

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Buod ng Balita: Ayon sa mga ulat mula sa media ng Arabe na binanggit ang mga mapagkakatiwalaang sanggunian sa Egypt, ang iminungkahing “repositioning map” ng Israel sa kasalukuyang negosasyon ay itinuturing na isang mapanganib na hakbang na maaaring magdulot ng diplomatikong at pangseguridad na krisis sa Egypt.
Mga Pangunahing Punto:
Ang plano ay bahagi ng negosasyon sa Doha para sa isang 60-araw na tigil-putukan sa Gaza.
Ang leaked map ay nagpapahintulot sa Israel na panatilihin ang kontrol sa 40% ng Gaza, at pilitin ang daan-daang libong mga lumikas na tumira malapit sa hangganan ng Egypt.
Nagbabala ang mga eksperto na maaaring magdulot ito ng tensyon sa pagitan ng Cairo at mga Palestino sa Rafah, at mabigyang panganib ang kasunduan sa kapayapaan ng Egypt at Israel.
Posibleng Pagkilos ng Israel:
Ayon sa ulat ng “Walla” (Israeli outlet), kung mabigo ang negosasyon sa Hamas, magsasagawa ang Israel ng military maneuver sa gitna ng Gaza.
May mga senyales ng positibong progreso sa negosasyon, ngunit walang konkretong resulta pa. Kung walang pag-usad sa loob ng ilang oras, maaaring aprubahan ng pamunuan ng Israel ang pagkubkob sa mga sentral na lugar sa Gaza.
Proyekto ng “Makataong Lungsod” sa Rafah:
Plano ng Israel na ilipat ang humigit-kumulang 600,000 Palestino sa isang hiwalay na lugar sa timog Gaza, sa pagitan ng mga linya ng “Philadelphia” at “Morag”.
Layunin ng proyekto na paghiwalayin ang mga sibilyan mula sa mga armadong grupo, sa pamamagitan ng mahigpit na pagsusuri sa seguridad at pagbabawal sa paglabas ng mga tao sa lugar.
Tinutuligsa ito ng mga Palestino at pandaigdigang grupo bilang sapilitang pagpapalayas at sistematikong paghiwalay, sa ilalim ng buong kontrol ng militar ng Israel.
Plano rin ng Israel na magtatag ng mga sentro ng pamamahagi ng ayuda, na pamamahalaan ng mga internasyonal na organisasyon—hindi ng United Nations.
