Video: Eksena ng Pag-atake ng Palestino sa Dalawang Israeli Tank sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinakita sa isang video ang eksaktong sandali ng pag-atake ng isang Palestinong mandirigma sa dalawang Israeli tank sa loob ng Gaza Strip. Karagdagang Detalye mula sa Web Search: Ang mga eksena ay nagpapakita ng mga mandirigmang Palestino na lumilitaw mula sa mga guho, kung saan ang isa ay nagpaputok ng RPG sa isang tank, habang ang isa pa ay naglagay ng pampasabog sa ibabaw ng isa pang tank, na agad sumabog. Ang mga tank na tinarget ay Merkava-type, at ang insidente ay naganap sa hilagang bahagi ng Gaza, malapit sa Khan Younis. Ayon sa mga ulat, walang nasugatan sa panig ng mga mandirigma, at matagumpay silang umatras matapos ang operasyon. Tinukoy ng mga Israeli outlet ang insidente bilang bahagi ng lumalakas na taktikal na inisyatiba ng mga Palestinong mandirigma, na sinasamantala ang mga guho at urban terrain para sa mga biglaang pag-atake. ……….. 328
14 Hulyo 2025 - 10:54
