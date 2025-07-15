Pagkamatay ng mga sundalong Israeli sa isang komplikadong insidenteng panseguridad, at ang paggamit ng "Hanibal Protocol" ng okupasyon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa mga ulat mula sa media ng Israel, umakyat sa 3 ang bilang ng mga nasawing sundalo habang isa pa ang sugatan sa isang insidente sa silangan ng Gaza Strip na tinawag ng media bilang isang “kalunos-lunos na insidenteng panseguridad.” May mga ulat na sinusubukang dakpin ng mga grupong Palestinian resistance ang isang sundalo sa gitna ng mga sagupaan.
pinapahayag ng media na isang military vehicle ang tinarget gamit ang malaking pampasabog at anti-tank missile, na naging sanhi ng lubusang pagkasunog nito.
Isa sa mga sundalo ay naiulat na nawawala sa unang yugto ng atake, at kalaunan ay natagpuang patay. Dahil dito, pinaniniwalaang isinagawa ang “Hanibal Procedure.”
Hanibal Procedure — isang kontrobersyal na kautusan ng Israel na aktibong pinapatupad kapag may posibilidad na makuha o madakip ang kanilang sundalo; sa ilalim nito, maaaring gamitin ang matinding puwersa, kahit pa magresulta ito sa pagkamatay ng sundalo, upang maiwasang mabihag.
Ibinahagi ng ilang platform ng mga Israeli settlers na ang pagsabog ng malaking bomba sa military vehicle, ang pagkasunog nito, at ang pagkawala ng sundalo ang nagsilbing dahilan sa agarang pagpapatupad ng Hanibal Procedure sa lugar.
