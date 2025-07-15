Nalalapit na Pagpupulong sa pagitan ng Syria at Israel sa Baku... Ano ang nasa Agenda?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa ulat, si Al-Sharaa mismo ay hindi lalahok sa bilateral meeting, na nakatuon sa usapin ng presensyang militar ng Israel sa timog Syria—mga lugar kung saan tumagos ang pwersa ng Israel matapos ang pagbagsak ng nakaraang rehimen.
Habang walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Damascus hinggil sa direktang negosasyon, inamin ng transitional authorities na mayroong mga hindi direktang pag-uusap sa Israel mula pa noong Disyembre. Layunin umano nito ang pagpigil sa eskalasyon, matapos ang daan-daang airstrikes ng Israel laban sa mga pasilidad ng militar ng Syria at ang kanilang pakikialam sa timog bahagi ng bansa.
Ang mga pag-uusap ay nakaangkla sa muling pagpapatupad ng 1974 Agreement on Disengagement, kung saan tinutukoy ang pagtigil ng mga opensibang militar at ang pag-monitor ng United Nations sa demilitarized zone sa pagitan ng dalawang panig.
Nagpahayag din ang Syria ng kahandaan nitong makipag-ugnayan sa Estados Unidos upang ibalik ang nasabing kasunduan.
Sa isang naunang pahayag ng Foreign Minister ng Israel, iginiit ang interes ng bansa sa normalisasyon ng ugnayan sa Syria at Lebanon. Ngunit tinawag ng Damascus ang ideya ng isang peace agreement bilang “wala pa sa tamang panahon,” ayon sa opisyal na Syrian TV.
Noong Hulyo 7, binanggit ng Amerikanong Special Envoy sa Syria, si Thomas Barak, na “nagsimula na ang diyalogo sa pagitan ng Syria at Israel.”
Sa isang sideline meeting noong Mayo sa Riyadh, nakipagkita si Al-Sharaa kay dating Pangulong Donald Trump, kung saan sinabing positibo ang tugon ni Sharaa sa usapin ng normalisasyon. Ani Trump, “Sinabi ko sa kanya: Nawa'y sumali kayo sa Abraham Accords kapag maayos na ang sitwasyon. Sumagot siya: Oo. Ngunit marami pa silang kailangang ayusin.”
Nanindigan si Sharaa na ang Syria ay hindi naghahangad ng anumang hidwaan sa mga kalapit na bansa. Sa halip, nanawagan siya sa pandaigdigang komunidad na bigyang-puwersa ang Israel na itigil ang mga pag-atake.
Tandaan: Sa kabila ng mga diplomatikong kilos, ang Syria at Israel ay pormal na nasa estado ng digmaan mula pa noong 1948.
Dumating si Al-Sharaa sa Baku nitong Sabado para sa opisyal na pagbisita, kung saan nakipagpulong siya kay Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan. Ayon sa pahayag ng Azerbaijani presidency, magsisimula na rin ang pag-export ng gas mula Azerbaijan patungong Syria sa pamamagitan ng Turkey.
