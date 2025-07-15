Video Pag-iikot ng Pangulong Iranian upang bisitahin ang mga pamilyang naapektuhan ng pananalakay ng Israel sa Tehran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang diplomatiko mula sa Damascus ang naghayag na magkakaroon ng direktang pagpupulong sa Baku sa pagitan ng isang opisyal mula sa Syria at isa mula sa Israel, kasabay ng pagbisita ng transitional president ng Syria na si Ahmad Al-Sharaa sa Azerbaijan.
Isinagawa ni Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran ang isang personal na pagbisita sa iba't ibang bahagi ng Tehran upang alamin ang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan ng pananalakay ng Israel.
Sa maikling video clip, makikita ang pakikipag-usap ng Pangulo sa mga residenteng nasaktan at naapektuhan sa insidente, na may layuning masuri ang pinsala at maghatid ng pakikiisa mula sa pamahalaan.
Bagaman limitado ang detalye sa clip, ipinapakita nito ang direktang pagtugon ng pamunuan sa humanitarian crisis bunsod ng insidente, na tinaguriang isang agresibong hakbang mula sa mga pwersang Israeli.
