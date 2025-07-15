Washington Post: Tinarget ng Israel ang mga tropang Syrian, pinipigilan ang kanilang interbensyon sa pag-aaway sa Suwayda

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ibinunyag ng Washington Post, ayon sa salin ng “Baghdad Today,” na isang airstrike ng hukbong Israeli ang humarang sa mga tropa ng bagong pamahalaan ng Syria na patungo sa katimugang bahagi ng bansa upang kontrolin ang kaguluhang sibilyan sa pagitan ng mga Druze at Arabong tribong Bedouin sa rehiyon ng Suwayda.
Isinira ng Israel ang isang convoy ng tropa ng Syria na may layuning ayusin ang sitwasyon sa Suwayda. Ito ay nagdulot ng pagkaantala sa interbensyon ng Syrian army na dapat sanang pumigil sa patuloy na karahasan.
Ayon pa sa ulat, hindi nagbigay ng paliwanag ang panig ng Israel hinggil sa dahilan ng pagtarget sa mga tropang Syrian, habang hindi naman nila pinigilan ang patuloy na alitan sa pagitan ng mga Druze at Bedouin, kahit na ito ay malapit sa kanilang sariling presensya sa rehiyon.
Binibigyang-diin ng ulat na patuloy pa rin ang sagupaan sa Suwayda dahil sa kawalan ng interbensyon mula sa mga tropang Syrian na naharang sa kanilang misyon.
……………
328
Your Comment