Heneral Gholamhossein Gheybparvar ay Napaslang Bilang Martir

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Sardar Gholamhossein Gheybparvar, dating pinuno ng Organisasyon ng Basij ng mga Mahihirap, ay namatay bilang martir matapos ang isang yugto ng karamdaman dulot ng mga kemikal na epekto mula sa walong taong Digmaang Depensibong Banal.
Si Brigadier General Haj Gholamhossein Gheybparvar, kinatawan ng Kataas-taasang Komandante ng IRGC sa Imam Ali (AS) Central Security Base at isa sa mga komandante at mandirigma ng walong taong Digmaang Depensibong Banal, ay namatay bilang martir dahil sa mga kemikal na epekto mula sa digmaan.
Mga Tungkulin at Serbisyo
Mula 2016 hanggang 2019, siya ang pinuno ng Organisasyon ng Basij sa mga gipit na pamumuhay.
Isa siya sa mga kilalang kumander ng IRGC na may mahalagang papel sa seguridad at pagtatanggol sa mga lupang hinirang ng Islamikang Republika ng Iran.
