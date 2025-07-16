Simula na ang Pre-Sale ng mga Tiket para sa Arbaeeni Husseini: Mga Presyo ay Pinal na!

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang buwan bago ang pagdiriwang ng Arbaeen ni Imam Hussein (AS), ang paraan ng pagbebenta at ang mga presyo ng mga tiket para sa pampublikong transportasyon sa mga rutang riles, kalsada, at himpapawid ay opisyal nang inanunsyo para sa mga peregrino.
Transportasyong Panghimpapawid
Ayon sa pinakahuling desisyon ng Ministry of Roads and Urban Development:
Tiket ng flight Tehran–Najaf: 6.5 milyong toman (round-trip: 13 milyon)
Tiket ng flight Mashhad–Najaf: 7.5 milyong toman (round-trip: 15 milyon)
Ang pre-sale ng mga tiket sa flight para sa Arbaeen ay nagsimula ngayong araw (Hulyo 15).
- Ipinagbabawal ang pagbebenta ng charter tickets mula Agosto 4 hanggang Agosto 17.
Transportasyong Panlupa
Ayon sa Directorate of Passenger Transport:
Ang pre-sale ng intercity bus tickets para sa Arbaeen ay nagsimula ngayong araw para sa biyahe mula Agosto 26 hanggang Setyembre 23.
Maaaring bumili ng tiket sa mga website ng mga kumpanya ng transportasyon o sa mga terminal sa buong bansa.
Isang pilot project para sa pagbebenta ng return tickets mula sa border ng Khosravi ay isinasagawa upang mapabuti ang serbisyo.
Transportasyong Riles
Ang pre-sale ng mga tiket sa tren ay nagsimula kahapon.
450,000 upuan ang inihanda para sa panahong ito.
Magkakaroon ng mga espesyal na tren patungong Khorramshahr, Kermanshah, at Hamedan.
Ang bilis ng tren sa ruta Khorramshahr–Shalamcheh ay itataas sa 120 km/h gamit ang bagong kagamitan.
Libreng transportasyon sa pagitan ng mga istasyon ng Khorramshahr at Shalamcheh, pati na rin mula Kermanshah at Andimeshk patungong Tehran.
Paalala sa mga Peregrino
Hinihikayat ng Ministry of Roads ang mga biyahero na bumili ng return ticket kasabay ng kanilang departure ticket upang maiwasan ang abala sa pagbabalik.
85% ng transportasyon para sa Arbaeen ay inaasahang gagamit ng mga pampublikong sasakyan sa lupa.
Kinakailangan ang 11,000 bus upang matugunan ang pangangailangan, kabilang ang mga urban routes.
