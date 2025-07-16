Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa pagsisikap na pahinain ang Hezbollah, nakatuon ang rehimeng Zionista at mga kaalyado nito sa pagputol ng pinansyal na daloy ng kilusang resistensya sa pamamagitan ng mga pag-atake, asasinasyon, at internasyonal na presyur.
Target: Institusyon ng Qard al-Hassanah
Ang institusyong ito ay itinuturing na pinansyal na braso ng mga Hezbollah sa bansa
Sa loob ng dalawang dekada, ito ay naging mapagkakatiwalaang pinagmumulan ng pondo para sa libu-libong Lebanese, lalo na sa mga lugar na sumusuporta sa resistensya.
Mga Pag-atake at Presyur
Noong taglagas, tinarget ng Israel ang mga lokasyon sa timog Beirut na pinaghihinalaang imbakan ng pera ng Hezbollah.
Isang kampanya ng media ang nagpalaganap ng tsismis tungkol sa mga vault sa ilalim ng ospital ng Al-Sahel.
Noong Abril 2024, pinaslang ng Israeli intelligence si Mohammad Ibrahim Sarour, isang Lebanese money exchanger, na inakusahang tagapamagitan ng pondo mula Iran patungong Palestine.
Bago ang ceasefire noong Nobyembre 27, binomba ng drone ng Israel ang mga opisina ng money exchange sa Ras Beirut.
Kamakailan, isang airstrike ang pumatay sa isang exchanger at dalawa niyang anak sa timog Lebanon.
Pag-iinspeksyon sa Paliparan
Sa loob ng anim na buwan, mahigpit ang inspeksyon sa Beirut Airport para sa mga pasaherong galing Iran, Iraq, Africa, at iba pang bansa.
Pinipilit ng Israel, sa pamamagitan ng Amerika, ang mga awtoridad ng Lebanon na ang mga pondong ito ay para sa Hezbollah.
Presyur sa Mga Bangko
Maraming bangko ang nagsara ng account ng mga guro, empleyado ng gobyerno, at kilalang personalidad dahil sa ugnayan sa Hezbollah—kahit walang opisyal na utos.
Ang Qard al-Hassan ay naging sentro ng mga usapan sa pagitan ng mga opisyal ng Amerika/Europa at mga institusyong pinansyal ng Lebanon.
Inakusahan ito ng money laundering at pagtanggap ng ilegal na pondo, kahit hindi ito konektado sa sistema ng bangko ng Lebanon.
Tiwala ng Publiko
Sa kabila ng mga pag-atake, walang reklamo mula sa mga kliyente ng institusyon.
Nag-alok ito ng cash withdrawal sa mga depositor bilang hakbang sa proteksyon.
Matapos ang digmaan, muling nagdeposito ang mga tao at ipinakita ang suporta sa institusyon.
Tulong mula sa Hezbollah
Sa panahon ng digmaan, halos $1 bilyon ang ginamit ng Hezbollah sa pamamagitan ng institusyong ito para sa mga refugee, pagpapatayo ng bahay, at pag-upa ng tirahan—isang gawaing hindi kayang gawin ng gobyerno ng Lebanon.
Pampulitikang Presyur
Ang Central Bank ng Lebanon ay sumunod sa mga utos ng Amerika.
Si Karim Saeed, pinuno ng bangko, ay kilala sa kanyang posisyon laban sa Hezbollah.
Isang dokumento mula kay Morgan Ortagus ng Amerika ay naglalaman ng utos na aksyunan ang institusyong Qard al-Hassan—at ito ay kasalukuyang ipinatutupad.
Paglaban ng Mamamayan
Sa kabila ng presyur, hindi bumagsak ang institusyon at hindi humina ang suporta ng publiko sa resistensya.
Sa halip, mas lalong pinagtibay ang paniniwala ng mga Lebanese na ang sandata ng resistensya ay bahagi ng kanilang pagkatao—hindi lamang panangga laban sa kaaway.
