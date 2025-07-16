Pagbobomba sa Katimugang Syria ng mga Fighter Jet ng Rehimeng Zionista

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Muling isinagawa ng mga fighter jet ng rehimeng Zionista ang kanilang mga airstrike sa katimugang bahagi ng Syria.
Isang convoy ng militar mula sa pansamantalang pamahalaan ng Syria na patungong Suwayda mula Damascus ang tinarget ng airstrike.
Mga Detalye ng Pag-atake
Ayon sa ilang lokal na media, ilang sasakyang may Grad rocket launchers sa kanlurang Suwayda ang tinamaan.
Kalagayan sa Damascus
Nagdeklara ng maximum alert ang mga puwersang kaalyado ng pansamantalang pamahalaan ng Syria.
Nagtayo ng mga checkpoint sa paligid ng mga lumang distrito ng kabisera upang palakasin ang seguridad.
