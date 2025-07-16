Kasalukuyang Pakana ng Amerika para Disarmahan ang Resistensya ng Iraq

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa gitna ng tumitinding pagsisikap ng Amerika na disarmahan ang mga grupong resistensya sa Iraq, mariing tumututol ang mga grupong ito at itinuturing ang kanilang armas bilang mahalagang bahagi ng sistemang panrehiyong panangga laban sa Estados Unidos at Israel.
Presyur mula sa Amerika
Isinusulong ng Washington ang “paglusaw ng mga armadong grupo” bilang kondisyon para sa “katatagan.”
Kasabay nito, isinusulong ang muling pagsasama ng Al-Hashd Al-Shaabi sa ilalim ng ganap na pamumuno ng pamahalaan.
Tugon ng mga Grupong Resistensya
Tumanggi ang mga grupo tulad ng Hezbollah Brigades, Al-Nujaba Movement, at Sayyid al-Shuhada Brigades sa anumang hakbang na magpapahina sa kanilang kakayahang panangga.
Ayon sa isang komandante: “Ang aming armas ay hindi pabigat sa pamahalaan, kundi huling kasunduan sa paglaban sa mga mananakop.”
Presyur sa Ekonomiya
Binabawasan ang pag-import ng gas mula Iran.
Ipinataw ni Donald Trump ang 30% taripa sa mga produktong mula Iraq.
Isinasagawa ang mga hakbang upang pigilan ang daloy ng pondo sa mga grupong resistensya.
Paninindigan ng Iba’t Ibang Panig
Moqtada al-Sadr ay nagmungkahi ng pangkalahatang disarmament bilang kondisyon sa pagbabalik sa politika.
Isang source mula sa kanyang kilusan ang nagsabing handa silang isuko ang armas ng Saraya al-Salam kung susunod din ang ibang grupo.
Babala mula sa mga Eksperto
Ayon kay Ghadir Abbas, ang disarmament ay hindi dapat isama ang mga grupong resistensya, kundi ang mga tribal na armas na wala sa kontrol ng estado.
Layunin umano ng Amerika ang paglikha ng “ligtas na harapan” para sa Israel.
Papel ng mga Grupong Resistensya sa Seguridad
Nabuo matapos ang pananakop ng Amerika noong 2003 bilang tugon ng mamamayan.
Noong 2014, naging mahalaga ang papel nila sa paglaban sa ISIS, kasunod ng fatwa ni Ayatollah Sistani.
Tumulong sa pagbawi ng mga lungsod tulad ng Tikrit, Ramadi, Fallujah, at Mosul.
Hanggang ngayon, bahagi pa rin sila ng seguridad ng Iraq at panangga laban sa mga paglabag ng Israel sa himpapawid ng bansa.
