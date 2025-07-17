Kabuuhang buod ng Pahayag ni Ayatollah Khamenei kahapong kumperensyua sa Tehran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pagtutol sa Israel at Amerika: Binatikos ni Ayatollah Khamenei ang Israel bilang isang "kanser" at tinawag ang Estados Unidos na "makasalanan" dahil sa suporta nito sa Israel. Aniya, kung may kakayahan ang Israel na ipagtanggol ang sarili, hindi ito hihingi ng tulong mula sa U.S.
Unang Buod ng Pahayag ni Ayatollah Khamenei:
Pagtutol sa Digmaan ngunit Handa sa Depensa: Sinabi niyang Iran ay hindi naghahangad ng digmaan, ngunit handang tumugon nang matindi kung ito’y aatakihin.
Pagkakaisa ng Bansa: Pinuri ang pagkakaisa ng mamamayang Iranian sa gitna ng digmaan, anuman ang pagkakaiba sa relihiyon o pananaw sa pulitika. Aniya, tungkulin ng lahat – mula sa media, hukom, opisyal ng gobyerno, hanggang sa mga relihiyosong lider – na protektahan ang pambansang pagkakaisa.
Pamumuno at Pagtutol sa Korupsiyon: Inutusan ang hudikatura na aktibong usigin ang mga krimeng naganap sa panahon ng digmaan, kabilang ang mga isinagawa ng Israel. Binanggit ang kahalagahan ng integridad, transparency, at tiwala ng mamamayan sa hustisya.
Panawagan sa Pagpigil ng Pag-aaway: Binigyang-diin ang kahalagahan ng tamang pakikipagtalo, pag-iwas sa maliit na isyu na nagiging marahas na pagtatalo, at pag-iingat sa diskurso lalo na sa larangan ng diplomasya.
Paniniwala sa Tagumpay ng Iran: Sa huli, sinabi ni Ayatollah Khamenei na ang tulong ng Diyos ay kasama ng Iran sa ilalim ng pamahalaang Islamiko at ang bansa ay patuloy na magtatagumpay.
“Kung ang rehimeng Zionista ay hindi yumuko at bumagsak sa lupa, at kung may kakayahan itong ipagtanggol ang sarili, hindi ito hihingi ng tulong sa Amerika.”
Idiniin ni Ayatollah Khamenei na kahit itinuturing ng Iran ang rehimeng Zionista bilang "kanser" at ang Amerika bilang "makasalanan" dahil sa suporta nito, hindi kailanman kusang naghahangad ng digmaan ang Iran. Ngunit tuwing ito ay inaatake, ang tugon ng Iran ay matatag at mapanira.
Sa kanyang talumpati sa harap ng mga opisyal ng hudikatura, pinuri niya ang pagkakaisa ng mamamayang Iranian sa kabila ng mga pagkakaibang panrelihiyon at pampulitika, bilang isang mahalagang puwersa sa pagtatanggol ng bansa.
Ayon sa kanya, ang 12-araw na digmaan ay nagpapakita ng pambansang determinasyon at tiwala sa sarili, at ang kakayahang harapin ang kapangyarihan gaya ng Amerika ay isang mahalagang tagumpay.
Binanggit niya na noong panahon ng pamahalaang Pahlavi, walang sino man ang naglakas-loob na kumontra sa Amerika, ngunit ngayon, ang Iran ay hindi lamang hindi natatakot, kundi nakakapagpa-atras pa sa mga dayuhang kalaban.
Sa huli, idiniin niya na sa lahat ng larangan—diplomasya o militar—ang Iran ay may sapat na kakayahan at, sa tulong ng Diyos, papasok ito sa labanan na may matatag na posisyon.
Pagtutol sa Israel at Amerika: Binatikos ang Israel bilang isang "kanser" at ang Amerika bilang "makasalanan" dahil sa suporta nito sa Zionistang rehimen. Aniya, kung ang Israel ay may kakayahang ipagtanggol ang sarili, hindi ito hihingi ng tulong sa Amerika.
Hindi naghahangad ng digmaan: Ipinahayag na hindi pinili ng Iran ang digmaan, ngunit tuwing sila’y inaatake, ang tugon nila ay matatag at mapanira.
Tagumpay ng Iran sa digmaan: Sa 12-araw na digmaan, ipinakita ng mamamayan ang pambansang determinasyon at tiwala sa sarili. Ang pagkakaisa ng mga Iranian mula sa iba’t ibang relihiyon at pananaw sa politika ay mahalaga sa pagtatanggol sa bansa.
Pagbabago ng kapangyarihan: Binanggit niya ang pagbabago mula sa panahon ng pamahalaang Pahlavi, kung saan walang nagtatapang laban sa Amerika. Ngayon, sinabing Iran ay hindi natatakot sa Amerika, kundi nakakatakot pa ito sa kanila.
Lakas sa larangan ng diplomasya at militar: Ipinagmalaki na ang Iran ay may kakayahang tumindig sa larangan ng diplomasya at militar, na may kasamang lohika at lakas. Sa pagpasok nila sa anumang laban, dala nila ang "kamay na puno."
Pagkabigo ng mga plano ng kaaway: Tinangka ng kaaway na pahinain ang sistema sa pamamagitan ng pag-atake sa mga personalidad at sensitibong pasilidad, ngunit sa halip ay nagkaisa ang mamamayan at sinuportahan ang pamahalaan.
Kahalagahan ng pagkakaisa: Binigyang-diin na ang pagkakaiba sa relihiyon at politika ay hindi hadlang sa pagsasama para sa isang layunin. Lahat – mula sa media, opisyal, hanggang sa mga imam – ay may tungkuling protektahan ang pambansang pagkakaisa.
Diplomasya at Kritika: Inilahad na ang pagtutol ay maaaring gawin, pero kailangang may pananaliksik at magalang na pamamaraan. Hindi nakatutulong ang padalos-dalos na pahayag.
Paglaban sa korupsiyon: Ipinahayag ang kahalagahan ng laban kontra katiwalian, sa loob at labas ng sistemang hudisyal, upang maitaguyod ang tiwala ng publiko.
Gampanin ng Hudikatura: Pinuri ang mga hakbang ng Hudikatura, kabilang ang pagbibigay ng milyon-milyong libreng konsultasyong legal, mas mabilis na pag-aasikaso sa kaso, at hakbang para sa mga legal na aksyon laban sa mga krimen ng Israel sa pamamagitan ng mga internasyonal at pambansang hukuman.
Tindig laban sa Zionistang Rehimeng Israel at Amerika
Tinawag ang Israel bilang isang “kanser” at ang Amerika bilang “makasalanan” dahil sa suporta nito sa Israel.
Aniya, kung may lakas ang Israel upang ipagtanggol ang sarili, hindi ito hihingi ng tulong sa Amerika. Napilitan lamang ito dahil hindi nito kayang harapin ang Iran.
Ang mga tugon ng Iran sa agresyon ay tinawag niyang “matibay at mapanira”.
Digmaan at Lakas ng Iran
Ipinagmalaki ang pambansang pagkakaisa ng mga Iranian sa harap ng digmaan, at ang kakayahan ng bansa sa larangan ng diplomasya at militar.
Binanggit ang pagkakatama ng mga estratehiya ng Iran laban sa mga plano ng mga dayuhang aggressor.
Ayon sa kanya, kung mabubunyag ang mga impormasyon na nasensor, malalaman kung gaano kalaking pinsala ang idinulot ng Iran sa mga sentro ng Amerika sa rehiyon.
Pagkakaisa ng Mamamayan
Tinawag na mahalaga ang pagkakaisa sa kabila ng relihiyoso at pampulitikang pagkakaiba.
Binigyang-diin na responsibilidad ng bawat isa—mga mamamahayag, hukom, opisyal ng pamahalaan, at mga lider espirituwal—na ipagtanggol ang pambansang pagkakaisa.
Pinayuhan na dapat iwasan ang labis na pagtatalo sa maliliit na bagay, at kailangang resolbahin ang mga maling pagkaunawa sa maayos na paraan.
Hudikatura at Katarungan
Pinuri ang mga hakbang ng hudikatura sa Iran, kabilang ang mabilis na pagresolba sa mga kaso, pagbibigay ng libreng konsultasyong legal, at pagtugon sa krimeng pandigma ng Israel sa pamamagitan ng mga lokal at internasyonal na hukuman.
Sinabing dapat ang tiwala ng mamamayan sa sistema ng katarungan ang pinakamatibay na bunga ng mga reporma.
Hikayat sa Responsableng Kritika
Pinayagan ang pagtutol sa mga desisyong diplomatiko o militar, ngunit binigyang-diin na dapat itong gawin nang may pagsasaliksik at tamang tono.
Pinuna ang mapusok at hindi batid na mga pahayag na lumalabas sa media.
Pananampalataya at Tagumpay
Sa pagtatapos, ipinaalala ang talatang Quranikong nagsasaad ng tagumpay para sa mga nagtanggol sa Islam.
Naniniwala siyang nakalaan ang tagumpay para sa Iran sa ilalim ng sistemang Islamiko at patnubay ng Diyos.
………..
328
Your Comment