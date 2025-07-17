Pahayag ni Ayatollah Al-Sistani tungkol sa trahedya sa Al-Kut

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayatollah Al-Udhma Sistani ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima ng nakalulungkot na sunog na naganap sa lungsod ng Al-Kut sa Iraq.
Ayon sa opisyal na pahayag ng kanyang tanggapan:
Ipinagdarasal nila ang malawak na awa ng Diyos para sa mga nasawi.
Ipinapanalangin din ang mabilis na paggaling ng mga nasugatan.
Inialay ang taos-pusong pakikiramay sa mga naulila.
Bago pa ito, ang gobernador ng Wasit ay nagdeklara ng tatlong araw ng pambansang pagluluksa bilang tugon sa insidente.
Ang sunog ay nangyari sa isang komersyal na sentro sa Al-Kut, na nagdulot ng mahigit 50 nasawi at maraming nasugatan.
