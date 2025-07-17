  1. Home
Pagkilos ng Komite ng mga Muslim para sa Urbanong Pag-unlad ng Bangkok

17 Hulyo 2025 - 14:48
News ID: 1708850
Pahusayin ang kalidad ng pamumuhay, labanan ang mga suliraning panlipunan, at isulong ang kulturang pakikisama.

Lokasyon: Bangkok City Hall – Rattanakosin Hall

Lokasyon: Bangkok City Hall – Rattanakosin Hall

Taon: 2025

Pangunahing Tagapangulo: Torsak Chotimongkul, Senior Adviser ng Gobernador

Pangunahing Layunin ng Inisyatiba

Palakasin ang pakikilahok ng komunidad ng mga Muslim sa urbanong pag-unlad

Paigtingin ang pakikipagtulungan sa Sheikh-ul-Islam ng Thailand

Mga Pangunahing Hakbang

Hinati ang 187 mosque sa Bangkok:

Apat na grupo batay sa laki

Tatlong grupo batay sa kapasidad o kakayahan

Kinolekta ang datos ukol sa:

Infrastruktura

Kalusugan ng publiko

Panlipunang pangangailangan.

