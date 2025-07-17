Pagkilos ng Komite ng mga Muslim para sa Urbanong Pag-unlad ng Bangkok

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pahusayin ang kalidad ng pamumuhay, labanan ang mga suliraning panlipunan, at isulong ang kulturang pakikisama.
Lokasyon: Bangkok City Hall – Rattanakosin Hall
Taon: 2025
Pangunahing Tagapangulo: Torsak Chotimongkul, Senior Adviser ng Gobernador
Pangunahing Layunin ng Inisyatiba
Palakasin ang pakikilahok ng komunidad ng mga Muslim sa urbanong pag-unlad
Paigtingin ang pakikipagtulungan sa Sheikh-ul-Islam ng Thailand
Mga Pangunahing Hakbang
Hinati ang 187 mosque sa Bangkok:
Apat na grupo batay sa laki
Tatlong grupo batay sa kapasidad o kakayahan
Kinolekta ang datos ukol sa:
Infrastruktura
Kalusugan ng publiko
Panlipunang pangangailangan.
