Pahayag ng Iran sa Pag-atake ng Israel sa Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Minister for Foreign Affairs ng Iran, Abbas Araqchi, ay mariing kinondena ang pinakahuling mga airstrike ng Israel sa Syria. Tinawag niya itong “all too predictable” at binalaan na ang patuloy na ganitong agresyon ay maaaring magdulot ng malawakang kaguluhan sa rehiyon.
Ayon kay Araqchi:
“Sa kasamaang palad, ito ay masyadong inaasahan. Aling kabisera ang susunod?” (mula sa kanyang pahayag sa X)
Tinawag ang gobyerno ng Israel na “baliw na rehimen na wala nang hangganan.”
Hinimok ang mga bansa sa rehiyon at buong mundo na magkaisa laban sa agresyon ng Israel.
Iginiit na palaging susuportahan ng Iran ang Syria—ang soberanya at integridad ng teritoryo nito.
Mga Detalye ng Insidente:
Naganap ang mga airstrike malapit sa presidential palace ng Syria at sa mga military headquarters sa Damascus, pati na rin ang mga drone raid sa Suwayda (timog Syria).
Tatlong tao ang naiulat na napatay sa Damascus.
Tinarget ng mga pag-atake ang mga pampublikong imprastraktura at institusyon ng gobyerno.
Pahayag ni Esmaeil Baqaei (Tagapagsalita ng Foreign Ministry):
Tinawag niyang ang mga pag-atake ay "paglabag sa kapayapaan sa rehiyon".
Binatikos ang military at political support mula sa U.S., Britain, Germany, at France, na aniya'y nagpapalakas sa agresyon ng Israel.
Ipinanawagan ang madaliang aksyon mula sa OIC at United Nations upang pigilan ang tuloy-tuloy na ekspansyon at kaguluhan.
Inilalarawan ng Iran ang Israel bilang pangunahing banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon, at pinupuna ang katahimikan ng mga pandaigdigang organisasyon sa harap ng patuloy na karahasan.
