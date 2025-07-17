Itinalaga si Hamed Shakernejad bilang Tagapayo sa Kulturang Panlipunan ng Ministro ng Daan at Urbanong Pag-unlad

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa utos ng Ministro ng Daan at Urbanong Pag-unlad, Farzaneh Sadegh, ay itinalaga si Hamed Shakernejad—isang kilalang internasyonal na tagapagbasa ng Qur'an—bilang Tagapayo sa Kulturang Panlipunan ng Ministro.
Mga Katangian ni Shakernejad:
Mayroong Ph.D. sa Qur’anic Sciences
Nakapagtapos din sa larangan ng aviation industry
Kinikilala bilang isang eksperto sa teknikal na industriya
Nilalaman ng Pormal na Pahayag ng Pagtatalaga:
Binanggit ang kanyang katapatan, kakayahan, at karapat-dapat na serbisyo
Inaasahang magsusulong ng mga layunin ng ika-14 na administrasyon, kabilang ang pambansang pagkakaisa
Hinihikayat ang paggamit ng lahat ng potensyal at karanasan sa loob ng ministeryo
Nais ng tagumpay niya sa ilalim ng patnubay ni Imam Mahdi (AS) at biyaya ng Diyos
Ang pagtatalaga ni Shakernejad ay pinapakita ang pagsasanib ng relihiyoso at teknikal na kadalubhasaan sa mga gawaing pampamahalaan. Isa itong halimbawa ng pagtatangkang pagyamanin ang kulturang pampubliko sa larangan ng urbanisasyon at impraestruktura.
