Reaksyon ni Baghaei sa Paglalahad ng mga Krimen ng Rehimeng Siyonista ng Kinatawan ng European Parliament

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagpahayag ng suporta si Esmaeil Baghaei, tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Iran, sa paglalahad ng mga krimen ng rehimeng Siyonista na ginawa ni Michael McNamara, isang miyembro ng European Parliament.
Mahahalagang Punto:
Sa kanyang post sa social media platform na X (dating Twitter), binigyang-diin ni Baghaei ang mga pahayag ni McNamara tungkol sa:
Mga krimen ng digmaan at genocide ng Israel sa Gaza
Pagsupil sa mga Palestino sa West Bank
Mga agresibong hakbang laban sa Iran
Ayon kay Baghaei, ito ay isang mahalagang usapin na dapat pagtuunan ng pansin ng European Union at mga bansang Europeo kung nais nilang:
Maging lehitimong katuwang sa mga negosasyon
Maging responsable at sumusunod sa batas
Magkaroon ng papel sa pagtataguyod ng pandaigdigang kapayapaan.
