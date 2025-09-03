U.S. Nagpatupad ng Sanctions sa Network ng mga Barko Dahil sa Di-umano’y Pagpuslit ng Langis ng Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng U.S. Department of the Treasury ang pagpapataw ng mga bagong parusa sa isang internasyonal na network ng mga barko at kumpanya ng transportasyon na pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na pagbebenta ng langis ng Iran.
Mga Pangunahing Detalye:
Ayon sa U.S., ang network ay pinamumunuan ng isang negosyanteng may dual citizenship ng Iraq at Saint Kitts and Nevis, at nakabase sa United Arab Emirates.
Ang operasyon ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghahalo ng langis ng Iran sa langis ng Iraq upang maitago ang pinagmulan, at ibenta ito bilang Iraqi oil sa pandaigdigang merkado.
Layunin ng U.S. Treasury na bawasan ang kita ng Iran mula sa langis upang pahinain ang kakayahan nitong magsagawa ng mga aksyon laban sa U.S. at mga kaalyado nito.
Mga Entity na Nasangkot:
Kumpanyang Babylon Navigation DMCC at ilang barko tulad ng Edina, Liliana, at Camila (may bandila ng Liberia) ay isinama sa sanction list.
Ilang kumpanya sa Marshall Islands—gaya ng Trifo Navigation, Kili Ship Trade, Odyar Management, Banaria Marine, at Topseal Ship Holding—ay pinangalanan bilang mga rehistradong may-ari ng mga barko, na umano’y ginagamit upang itago ang tunay na may-ari.
Paraan ng Operasyon:
Ang mga barko ay sangkot sa ship-to-ship oil transfer sa Persian Gulf at mga daungan ng Iraq, ayon sa U.S. Treasury.
Patuloy ang pangako ng U.S. na pigilan ang pagpasok ng Iranian oil sa global supply chain at labanan ang mga paraan ng Iran upang iwasan ang mga umiiral na parusa.
………..
328
Your Comment