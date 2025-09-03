Macron: Hindi Katanggap-tanggap ang Pagpigil ng U.S. sa Pagdalo ng mga Palestino sa UN Assembly

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tinuligsa ni Pangulong Emmanuel Macron ng France ang desisyon ng Estados Unidos na huwag magbigay ng visa sa mga opisyal ng Palestina para makadalo sa mga sesyon ng General Assembly ng United Nations. Ayon sa kanya, ang hakbang na ito ay “hindi katanggap-tanggap”.
Mga Pahayag ni Macron:
Binigyang-diin niya na ang pagdalo ng mga kinatawan ng Palestina sa UN ay isang “lehitimong karapatan” na hindi dapat ipagkait.
Nanawagan siya sa pamahalaan ng U.S. na bawiin ang desisyon at payagan ang delegasyon ng Palestina na makadalo.
Isyu ng Pagkilala sa Palestina:
Sinabi ni Macron na anumang agresyon o pagsasanib ng teritoryo ay hindi dapat maging hadlang sa pagkilala sa estado ng Palestina.
Sa kabilang banda, muling iginiit ng Washington ang pagtutol nito sa anumang unilateral na hakbang para kilalanin ang Palestina bilang isang estado.
Diplomatikong Komunikasyon:
Sa isang tawag sa telepono, ipinaabot ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa kanyang French counterpart Jean-Noël Barrot ang pagtutol ng Amerika sa mga ganitong hakbang.
