Iraq Gumamit ng Turkish Power Ships Para Tugunan ang Kakulangan sa Elektrisidad

Upang harapin ang matinding kakulangan sa kuryente, nagdesisyon ang Iraq na gamitin ang mga Turkish power ships bilang pansamantalang solusyon. Ayon sa Ministry of Electricity ng Iraq, dalawang barko mula sa Turkey ang dumating sa mga daungan ng Khor al-Zubair at Umm Qasr sa timog ng bansa, at inaasahang makakakonekta sa pambansang grid sa lalong madaling panahon.
Mga Detalye ng Proyekto:
Ang dalawang barko ay inaasahang magbibigay ng kabuuang 250 megawatts ng kuryente, bilang tugon sa kakulangan ng imported na gas.
May kontrata ang Iraq sa kumpanyang Turkish na BKBAS (kaugnay ng Kar Powership) upang mag-supply ng 591 megawatts sa loob ng 71 araw sa panahon ng mataas na konsumo.
May posibilidad na palawigin ang kontrata at dagdagan ang kapasidad hanggang 1500 megawatts, depende sa pag-apruba ng gobyerno.
Kalagayan ng Produksyon ng Kuryente:
kasalukuyan, ang Iraq ay may kapasidad na 27,000 megawatts, ngunit bumababa ito sa 17,000 sa ilang panahon.
Tinatayang kailangan ng bansa ng 40,000 megawatts para sa tuloy-tuloy na suplay.
Mga Pangmatagalang Plano:
May mga kasunduan ang Iraq sa General Electric, Siemens, Shanghai, Total, at Borchina para sa karagdagang kapasidad:
24,000 MW mula sa GE
14,000 MW mula sa Siemens
10,000 MW mula sa Shanghai
May mga solar projects din sa Basra (1000 MW), Samawah (750 MW), at Nasiriyah (800 MW), pati na rin ang mga negosasyon sa Masdar (UAE) at ACWA Power (Saudi Arabia).
Mga Hamon sa Suplay ng Fuel:
Nahihirapan ang Iraq sa suplay ng fuel, lalo na sa panahon ng tag-init, dahil sa pagkaantala ng gas mula sa Iran.
Ayon sa energy expert na si Dr. Bilal Khalifa, ang paggamit ng power ships ay pansamantalang solusyon lamang at hindi pangmatagalan, dahil sa mataas na gastos sa diesel fuel.
Pangmatagalang Solusyon:
Iminungkahi ni Khalifa ang paglikha ng surplus sa produksyon ng kuryente at reporma sa sistema ng distribusyon at koleksyon ng bayad.
Sa kasalukuyan, 10% lamang ng taunang badyet ng Ministry of Electricity (mahigit $10 bilyon) ang nakokolekta mula sa bayarin, na nagdudulot ng malaking pasanin sa ekonomiya ng bansa.
