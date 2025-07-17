Paglaya ng isang Kilalang Mandirigmang Lebanese mula sa Pagkakakulong sa France

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa mga ulat mula sa Lebanon, ipinalabas na ng korte ng France ang pinal na desisyon na palayain si George Ibrahim Abdullah — isang kilalang aktibista at tagasuporta ng kilusan laban sa Zionismo — matapos ang 41 taon ng pagkakakulong. Inaasahan ang kanyang paglaya sa Hulyo 25 at nakahanda na ang pagbabalik niya sa Beirut.
Sino si George Abdullah?
Ipinanganak: 1951 sa Qobayat, rehiyon ng Akkar, Lebanon
Aktibismo: Aktibo sa anti-Zionist resistance at bahagi ng isang kilusang Lebanese na nagsagawa ng operasyon laban sa mga puwersa ng Israel noong dekada 1980
Pag-aresto: Nahuli sa France noong 1984 sa kasagsagan ng pagtugis ng Mossad; inakusahan dahil sa pekeng pagkakakilanlan
Isyu sa Pagkakakulong
Ang kanyang pagkakakulong ay sinasabing may motibong pulitikal, ayon sa kanyang abogado na si Jean-Louis Chalanset
Bagama’t naaprubahan na ng korte ang kanyang paglaya taon na ang nakalilipas, hindi ito naisakatuparan bunga ng presyur mula sa Estados Unidos
Ang paglaya niya ay inaasahang pagwawasto sa matagal na paglabag sa karapatang pantao, ayon kay Sheikh Naim Qassem ng Hezbollah
Pagbabalik sa Lebanon:
Ginagawa na ng embahada ng Lebanon sa France ang mga hakbang upang maihatid si Abdullah mula sa kulungan patungong paliparan para sa kanyang pormal na pag-uwi.
Sa edad na 74, matapos ang apat na dekada ng pagkakakulong, si George Abdullah ay muling lalaya—isang kaganapang may bigat na pampulitika at simbolikong kahalagahan sa hanay ng mga kilusan ng resistensya. Kung gusto mong gawing artikulo, mensahe, o talumpati ang paksang ito, handa akong tumulong sa pagbuo.
