Pahayag ng Hezbollah kaugnay sa Pag-atake ng Israel laban sa Syria

Hezbollah sa harap ng agresyon ng Israel
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mariing kinondena ng Hezbollah ang isinagawang brutal na pag-atake ng Israel sa Syria, na tinawag nitong lantaran at iligal na paglabag sa pambansang soberanya at sa karapatan ng mga sibilyan.
Mga pangunahing pahayag:
Ang naturang pag-atake ay bahagi umano ng mas malawak na kampanya ng Israel laban sa mga bansa tulad ng Lebanon, Palestine, Yemen, at Iran.
Tinawag ang insidente bilang isang duwag na agresyon at bahagi ng plano ng Israel na maghasik ng pagkakawatak-watak at kaguluhan.
Ayon sa Hezbollah, ang rehimeng Zionista ay hindi gumagalang sa mga kasunduan at tanging wika ng puwersa lamang ang nauunawaan.
Pagtutulungan at Panawagan:
Iginiit na ang dayalogo at pagkakaunawaan sa pagitan ng mamamayang Syrian ang mabisang paraan upang mapagtagumpayan ang krisis.
Nanawagan sa buong sambayanang Arab at Muslim na maging mapagmatyag sa mga plano ng “rogue entity” at manindigan upang ipagtanggol ang pagkakaisa, dignidad, at kalayaan ng bansa.
Pinakamahalagang mensahe:
“Ang malinaw at matatag na paninindigan sa harap ng agresyon ay tanging garantiya upang mapanatili ang pagkakaisa at soberanya ng ating mga bansa.”
..............
328
Your Comment