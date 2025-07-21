Qalibaf: Ang papel ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko sa pulitika at pagkakaisa ng sambayanan ay nagdulot ng pagkatalo sa kaaway na Zionista

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Mohammad Bagher Qalibaf, Tagapangulo ng Islamic Consultative Assembly, ang mga pahayag ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko sa kanyang pulong kasama ang mga opisyal ng hudikatura ay muling naging gabay para sa mga elitista at pinagmumulan ng kapanatagan para sa sambayanan. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pagturing sa tagumpay ng sambayanang Iranian laban sa kaaway bilang isang pambansang tagumpay.
Binanggit ni Qalibaf na:
- Ang pagkakaisa ng sambayanan ang pangunahing dahilan kung bakit nabigo ang agresyon laban sa Iran sa loob ng 12 araw ng digmaan.
- Ang pagpapanatili ng pagkakaisa ay pinakamahalagang tungkulin ng bawat Iranian, at ito ay nakasalalay sa pagsunod sa mga tagubilin ng Pinuno ng Rebolusyon.
Ayon sa kanya, ang sambayanang Iranian ay:
- May malalim na ugnayan sa kanilang lupang tinubuan, na hindi kayang unawain ng mga dayuhan o mga walang tunay na bayan.
- Ang pagkakaisang ito ay sumasaklaw sa iba’t ibang pananaw sa pulitika at relihiyon, na hindi hadlang kundi bahagi ng pambansang pagkakaisa.
Nagbabala si Qalibaf laban sa:
- Mga pagtatangkang sirain ang pagkakaisa sa pamamagitan ng poot o ekstremismong pulitikal.
- Mga protesta na bunga ng kamangmangan o padalus-dalos, na maaaring makasama sa interes ng bansa.
Sa larangan ng diplomasya at seguridad, sinabi niya:
- Ang Iran ay dapat pumasok sa anumang arena mula sa posisyon ng lakas, upang mapilitan ang kaaway na igalang ang karapatan ng sambayanan.
- Ang patakaran ng Iran ay nakatuon sa pagpapalakas ng bansa sa lahat ng larangan.
Kaugnay ng pag-atake sa Damascus, binigyang-diin niya:
- Ang Iran ay mananatiling kaalyado ng Syria, at ipagtatanggol ang pambansang pagkakaisa nito.
- Ang mga pag-atake ng Israel ay banta sa buong rehiyon, at ang mga bansang Islamiko ay dapat magkaisa upang harapin ito.
Tinuligsa niya ang mga gobyernong umaasa sa alyansa sa Israel bilang nabubuhay sa ilusyon, at binigyang-diin na ang Israel ay kaaway ng kapayapaan at katatagan, na naiintindihan lamang ang wika ng lakas.
Nanawagan si Qalibaf sa mga bansang Islamiko na:
- Magpakita ng tapang at kumilos upang pigilan ang pagpapalawak ng Israel.
- Gamitin ang kanilang ekonomikong kapangyarihan upang wakasan ang makina ng genocide.
Sa pagtatapos, binigyang-pansin niya ang kaso ni Francesca Albanese, UN rapporteur sa karapatang pantao sa Palestine, na pinatawan ng parusa sa halip na kilalanin, habang ang mga salarin ng digmaan ay pinaparangalan.
- Ayon sa kanya, ang mga bansang malaya ay dapat tumindig laban sa mga agresor, upang maiwasan ang unti-unting pagkawasak.
