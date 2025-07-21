Pahayagang Israeli: Ang hukbong Israeli ay dumaranas ng matinding kakulangan sa mga komandante ng puwersang panlupa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang hukbong Israeli ay kasalukuyang nakararanas ng kakulangan ng humigit-kumulang 300 opisyal sa mga posisyon ng komandante ng mga yunit ng puwersang panlupa, lalo na sa sangay ng inhinyeriya, kung saan kulang ang mga lider ng mga yunit ng demolisyon at teknikal.
Binanggit ng ulat na nahihirapan ang hukbo na hikayatin ang mga kwalipikadong sundalo na sumali sa kurso ng pagiging opisyal.
Hindi ito ang unang ulat ng kakulangan sa tauhan ng hukbo. Ayon sa Yedioth Ahronoth, may kakulangan ng 10,000 sundalo, dulot ng patuloy na digmaan sa Gaza at kawalan ng tagumpay sa pagrerekrut ng mga ultra-Orthodox na Hudyo (Haredim).
Bilang tugon, nagpatupad ang hukbo ng mga hakbang tulad ng:
Pagpapalawig ng serbisyo ng mga sundalo ng karaniwang hukbo ng karagdagang 4 na buwan
Pagpapadala ng mga sundalong hindi pa ganap na sinanay sa Gaza
Pag-amin sa pagbaba ng bilang ng mga reservist na handang maglingkod, na tinatayang nasa 30–40% ang tumanggi dahil sa pagod at haba ng digmaan
Sa kabila ng mga hakbang, tumitindi ang mga pag-atake ng mga mandirigmang Palestinian, at ayon sa Yedioth Ahronoth, 39 sundalo at opisyal ang napatay sa Gaza mula nang ipagpatuloy ng Israel ang digmaan noong Marso 18, matapos nitong talikuran ang kasunduan sa tigil-putukan noong Enero 2025.
May mga akusasyon na tinatago ng hukbo ang tunay na bilang ng mga nasawi, bagamat paminsan-minsan ay kinikilala nito ang pagkamatay ng mga tauhan.
